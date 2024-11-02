孫生斥女網友「可以別這麼心機嗎」　私訊對話被曝光：怎不往下截

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生2日在社群表達不滿，指出有名女網友未經他的同意，就公開了他們的私訊對話，還刻意裝作「不稀罕」，孫生為此氣憤表示：「拜託，可以不要這麼心機嗎？」掀起網友關注。

▲孫生2日公開斥責網友。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

一名女網友2日在社群曬出和孫生的對話截圖，寫道：「哈哈哈這種事竟然會被我遇到。」截圖中，孫生說：「好，也加了，這認真的Ha。」女網友回道：「好，我馬上追蹤你！」孫生又表示：「哈哈，好口愛妳。效率組，跟我一樣。」

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不過孫生在看到對方的發文後，不滿表示：「要用我搞流量我都ok，好玩就好，大家互利沒什麼問題，為了作品好都好。但我看那個女生的脆，回別人留言感覺很不稀罕我，但妳怎麼不繼續往下截在訊息跟我聊很熱情？」

▲孫生發文。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

在孫生曝光的截圖中，女網友還有持續回覆他的限時動態，還分享看電影的心得。對於女網友的兩極態度，孫生直說：「拜託，可以不要這麼心機嗎？」並表示很多女生發文之前，都會先問過他，「我都覺得沒問題！好玩好笑就好，剛好讓更多人看見妳棒棒der，甚至一起拍影片都可以，而不是用這種沒禮貌且做高自己的方式。」

▲孫生曬出和女網友的其它對話。（圖／翻攝自Threads／soon6669）