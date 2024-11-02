曾莞婷「女鬼妝」太逼真！莊凱勛嚇到飆國罵

記者許逸群／台北報導

今年年末最受矚目的驚悚國片《鬼們之蝴蝶大廈》，集結台灣廣為人知的都市傳說。電影剛上映，預售票早已超過300萬票房，觀眾期待度破表，更有多位影評人直呼出乎意料，給出超高評價。不僅如此，電影版權更於釜山影展期間售出東南亞8國版權。

▲曾莞婷在電影中的女鬼妝相當嚇人。（圖／劇匯文創提供）

導演錢人豪2日與監製尹馨率領主要演員群曹佑寧、曾莞婷、馮淬帆、林采潔出席映前活動。對於才剛上映便佳評如潮，錢人豪表示：「感謝各界的好友不吝支持，我們會再接再厲，繼續努力。」他也說：「這是一部超越我之前所有作品的電影！」

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▲驚悚國片《鬼們之蝴蝶大廈》舉辦映前活動。（圖／劇匯文創提供）

首次擔任監製的尹馨，她不只戲外用心，拍戲時更是敬業。有一場在水塔內的群戲，尹馨與20多位群眾演員，頂著寒冷低溫，只穿一件無袖背心泡在污水裡，拍攝過程中，為了講求真實，美術與特化指導不斷往水塔內加各式顏料，讓水看起來更加骯髒污濁。

飾演一位被家暴而後被殺害的女子的曾莞婷，在片中的女鬼扮相，嚇到不少人，不僅同劇演員莊凱勛被嚇到罵國罵，許多觀影過的觀眾也對曾莞婷的表現印象深刻。曾莞婷說：「對於恐怖片，我可能是從小就吸收的養分，整個渾然天成。」

曾莞婷身為一個恐怖片的熱愛者，她說如果自己沒辦法詮釋好恐怖片會是很大的遺憾，「所以希望觀眾看這部片的時候不要想到是我，希望大家可以很融入在劇情裡面，他們覺得反差越大，我越開心。」