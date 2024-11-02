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白冰冰太入戲　死了還落淚　被這人罵下場曝光

記者葉文正／台北報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，一出場演唱民視千集長壽劇《親戚不計較》的《大家不計較》，讓白冰冰興奮鼓勵大家，正在計算一年《超級冰冰Show》可以幾集，馬上被陽帆糾正說：「1年52集、20年要到1000集啦」，讓白冰冰愣了下說：「20年後我就90歲，我可以的，還是一樣要主持」，說完還邊跳邊扭讓全場大笑。

▲陽帆(左起)扮陽婆婆超經典。（圖／民視提供）

▲陽帆(左起)扮陽婆婆超經典。（圖／民視提供）

大牌秀邀請了《親戚不計較》主角王中平與金曲歌后秀蘭瑪雅，王中平還爆料當時演出他長輩「粗皮」的李㼈其實年紀比他小，甚至在《春天後母心》還喊他「舅公」，讓他一臉驕傲說：「被喊得很爽很開心」，現場大笑。

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▲陽帆(左起)扮陽婆婆超經典。（圖／民視提供）

▲王中平(左)與秀蘭瑪雅對唱。（圖／民視提供）

白冰冰更爆料當年演出《春天後母心》時，她在病床飾演已經「離世」的橋段，但一旁演員太入戲，讓她躺著還感動到流淚，還被導播唸說：「飾演已經離開的人怎麼能哭，還NG重來」。

▲陽帆(左起)扮陽婆婆超經典。（圖／民視提供）

▲陽帆(左起)扮陽婆婆超經典。（圖／民視提供）

現場陽帆爆料，什麼都用力三分的冰冰姐，在廁所遇到秀蘭瑪雅還頻頻交代錄影細節，開起錄影會議來，讓旁人勸她好好上廁所，可以等等再講，白冰冰笑說我就怕時間來不及，坦承自己控制欲超強。話鋒一轉白冰冰大讚王中平年輕從歌手再到演員，歌聲都沒有變一樣好聽，王中平更說其實沒秀出絕活，馬上cue孔鏘老師來一首英文歌，讓全場high到不行。秀蘭瑪雅也大展才藝唱一首韓文版的《阿里郎》，層層疊高的音域，讓全場驚呼連連。最後壓軸還有難得一見的陽婆婆再現江湖，勁歌熱舞讓全場尖叫聲不斷，久違的陽婆婆更是全場爭相拍照的目標，讓節目添加笑料。

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