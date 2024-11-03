記者吳睿慈／專訪

日本女性向AV男優北野翔長相帥氣，笑起來靦腆，擁有精壯六塊肌，反差感極大的他，被粉絲封為「狂野系天菜」。熱愛台灣文化的他，經常來到台灣與粉絲見面，近日接受《ETtoday》專訪，話題百無禁忌，聊起初次性經驗，他坦言是人生最受挫的一次，「女生經期來，然後又剛好在最熱的夏天，加上冷氣壞掉」，雪上加霜的是，他的第一次卡彈，讓他直呼「對女生很不好意思」。

▲北野翔喜歡台灣文化進而學了中文。（圖／記者湯興漢攝）



北野翔2015年入行至今接近9年，熱愛台灣文化，為此學了中文，現場秀幾句標準的句子，他靦腆說著「今晚我有空」、「太可愛」、「今晚xx睡」，笑著解釋工作需要，他經常會對粉絲講撩妹金句，「台灣粉絲比較熱情、比較積極，我第一次在參加TAE上台的時候，就很像是美國大型音樂慶典那樣，大家很激烈地尖叫互動，讓我覺得很開心」，為了與粉絲拉近距離，他開始學習中文。

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AV男優是現代男性的夢幻職業，北野翔談及入門首要條件，他認為「控制」很重要，「導演說『可以了』，就要在1分鐘內出來，又或者是有不同姿勢的時候，就必須要控制狀態在那邊，所以控制很重要」，他經常自主訓練，能夠長達3個小時都站著，只是確實會不舒服，他坦言「有點痛」。

▲北野翔認為AV男優入門首要條件是「控制力強」。（圖／記者湯興漢攝）



拍攝比較辛苦的地方？北野翔認為比起體力，反而是劇情類讓他比較覺得有挑戰性，「我是比較S的人，如果有被滴蠟燭、被綁起來、廢棄建築物出外景這種類型，我又要演被虐待的情節會比較辛苦」，只是他下一秒幽默回答：「但如果漂亮姊姊虐我，我可以啦！」

▲北野翔對於第一次性經驗感到最受挫。（圖／記者湯興漢攝）



雖然性經驗豐富，但北野翔也曾經有感到挫折的時候，「應該是第一次的時候，因為那時候是被喜歡的女生甩了，隨便找個人想擺脫處男的身份，女生經期來，然後又是最炎熱的夏天，流汗又流血，我還幫女生服務，但恰好空調又壞掉，所以那時候我卡彈」，現在回想起來，他說，「與其說是後悔，不如說是對女生愧疚，因為我射不出來，怕讓對方覺得『妳不夠誘人』」，所幸女生性格體貼，反而安慰他「沒關係啦」、「我懂」。

▲北野翔呼籲廣大男性「請自己用心去了解女生」。（圖／記者湯興漢攝）



有沒有必殺技巧能分享？北野翔笑著回答「沒有」，他解釋每個人的身體構造不同，叮嚀廣大男性「請各位用心去尋找女生的敏感帶」。對於台灣粉絲給予的支持，他透過訪談感性致謝：「多虧了大家各位的福，我真的打從心裡非常喜歡台灣，謝謝！」盼望下次還有機會訪台，並宣傳自己的社群網站希望可以多與粉絲交流。