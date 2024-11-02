金鐘辦完半月「Sandy隨身物還在他家」！方形本體照曝 她認：太拜池了

記者潘慧中／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮雖然已於10月18日順利落幕，但主持人Sandy（吳姍儒）的隨身物品，因為被視網膜撿了起來，所以事隔約半個月，仍留在男方家，讓她忍不住笑說：「太拜池了啦！」

▲Sandy的手卡還在視網膜家。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）



Sandy 1日在Instagram限時動態分享了金鐘番外篇，原來大霈和視網膜當時在典禮中撿到了她的手卡，至今仍尚未拿回。對此，她大笑解釋當時剛好沒空用手套翻頁，「只好直接丟地板。」

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▲Sandy典禮前有寫手卡。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



而且，Sandy典禮前雖然在手卡上寫了密密麻麻的字，但正式開始後，她根本忘記低頭看手卡，「太拜池了啦！」至於這張手卡目前的下落，視網膜1日在限動哭笑不得地承認：「典禮主持人的手卡還在我家。」

▲▼正式上場後，Sandy反倒是忘了看手卡。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



事實上，產後1個月就復出主持金鐘獎的Sandy坦言，雖然壓力的確存在，但她有想做的事，想在事業上嘗試不同的可能性，同時鼓勵其他女性欣賞、接受自己因生小孩而變化的身體，不應受到世俗審美觀的限制。