ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

11歲兒讓座還被罵「沒禮義廉恥」！伊萊媽傻眼回擊 怒：哪裡做不對

記者潘慧中／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女伊萊、伊菲，經常分享日常生活。沒想到，她最近罕見動怒，原因是11歲兒子在捷運上明明已讓座，卻讓被兩位年長女性當面開罵「壞孩子，沒有禮義廉恥」，讓她非常傻眼！

▲▼伊萊。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

▲伊萊媽分享不愉快的讓座經歷。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

伊萊媽1日在社群網站還原情況，當時車廂內的博愛座大多是空的，因為兒子的書包很重，她就讓小孩先坐下，但小朋友都知道「看到有需要的人要讓位」的道理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過了兩站後，兩位年長女士上車，伊萊立刻準備起身讓座，但在他剛要站起來時，其中一位女士「用手很輕蔑的往上勾，示意他們趕快離開讓位」，坐下後還看著他開罵：「現在的教育很差，教出來的都是壞小孩」、「連禮義廉恥都不知道什麼意思，也不會寫吧！」

▲▼伊萊。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

▲伊萊經常搭捷運。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

伊萊媽當下在旁邊完全傻眼，因為兒子第一時間便已經起身讓位。她強調，儘管未獲道謝也無妨，但當著孩子面前指責「壞孩子，沒有禮義廉恥」讓她難以接受，於是禮貌地詢問兩位女性小孩究竟做錯了什麼。

面對伊萊媽的詢問，這兩位女性最初回應「沒有指名道姓說他啊」，隨後勉強向兒子道歉後，卻又補充說：「我80歲都道歉了，還想要怎樣？」其中一人甚至試圖用手擋住她的臉大吼「STOP」、叫她別再囉嗦。

▲▼伊萊。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

▲伊萊媽在旁邊目睹相當傻眼。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

伊萊媽表示自己可能「修養太差」，但對這段經歷至今仍感到生氣，「我真的還是忍不下這口氣…如果是你們，你們會理論嗎？還是忍下這口氣呢？」

伊萊媽IG全文：

雖然有人說：
「生氣，就是拿別人的過錯來懲罰自己！」
但我真的還是忍不下這口氣⋯
所以有失風度的在捷運上跟人家理論了

事情是我接哥放學後，跟他好友一起搭捷運。
當下車廂裡有好幾個博愛座都是空的
因為他們兩書包很重，於是我讓他們先坐下
但他們都知道「看到有需要的人要讓位」這件事
過了兩站後，上來兩名年長的女子
孩子們下意識就要去拿書包並起身讓位
沒想到這時其中一個女子在他們還沒來得及站起來之前，看著他們並用手很輕蔑的往上勾，示意他們趕快離開讓位！
孩子們本來就是要讓位的，所以並沒有把對方這舉動放在心上，沒想到這兩位年長女性坐下後竟然看著孩子們開罵了：
「現在的教育很差，教出來的都是壞小孩！」
「連禮義廉恥都不知道什麼意思，也不會寫吧！」

我在旁邊完全傻眼了
1.孩子們在第一秒的時間馬上站起來讓位了
2.沒有得到客氣的回應道謝，也沒有關係
3.還在孩子們面前指著他們鼻子說「壞孩子，沒有禮義廉恥」？
對不起，我真的忍不下去
禮貌的詢問她們孩子們是有哪個地方做不對？
她們回答說：
「沒有指名道姓說他們啊！」
後來勉強對孩子們說抱歉後又追加說
「我80歲都道歉了，還想要怎樣？」

其中一人竟然還試圖用手擋住我的臉，
對我大聲吼說：「STOP! 」
叫我不要再囉嗦了！

對不起，我可能修養太差了！ 我到現在還是覺得好生氣

如果是你們
你們會理論嗎？還是忍下這口氣呢？

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

推薦閱讀

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

李多慧鏡頭前脫了「黑色Bra看光」全播出！大尺度換穿水手服　網暴動

李多慧鏡頭前脫了「黑色Bra看光」全播出！大尺度換穿水手服　網暴動

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳

YTR福爾思庭「突發不自殺聲明」！揭發心靈課程PUA黑幕　學員洗版攻擊

YTR福爾思庭「突發不自殺聲明」！揭發心靈課程PUA黑幕　學員洗版攻擊

過海關行李箱突壞「劉德華像救星出現」！1舉動太紳士 郁方愛他25年

過海關行李箱突壞「劉德華像救星出現」！1舉動太紳士 郁方愛他25年

12小時後小巨蛋繼續唱！　劉德華不忍喊話：我要跟你們拼了

12小時後小巨蛋繼續唱！　劉德華不忍喊話：我要跟你們拼了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」驚悚照曝光！命大急喊：感謝中國製造

趙露思久違直播「臉差太多」又被質疑整形！　網嚇：這鼻子認真？

曾之喬臨盆倒數！被拍「巨肚現形」深V開到胸下包不住 熊熊：辣媽咪

李多慧鏡頭前脫了「黑色Bra看光」全播出！大尺度換穿水手服　網暴動

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

蹦闆因1句話認識老婆5天就提親　月給8萬薪水買包另外報帳

YTR福爾思庭「突發不自殺聲明」！揭發心靈課程PUA黑幕　學員洗版攻擊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

伊萊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 睡不到7小時　63歲劉德華重返小巨蛋開唱：沒試過中午開演唱會吧
  2. 安心亞雨中崩潰大哭　尹馨心疼「遠離」：不干擾她
  3. 還是買不到！周杰倫加開視線不良區「1分鐘搶光」網一片崩潰
  4. 喜歡憲哥還是玉琳哥？　電豹女笑笑大讚威廉沈
  5. 虞書欣新戲「開播9分鐘就全劇終」！一出場就死了　網錯愕：認真嗎
  6. 超有愛！蕭敬騰、Summer宣布「捐出700萬元婚禮禮金」全做公益
  7. Yuri明年續留樂天？　她只能聽天由命　聞緋聞男友表情漠然
  8. 11歲兒讓座還被罵「沒禮義廉恥」！伊萊媽傻眼回擊 怒：哪裡做不對
  9. 真露點清晰無碼！《妮波自由式》突破台劇尺度天花板
  10. 過海關行李箱突壞「劉德華像救星出現」！1舉動太紳士 郁方愛他25年

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366