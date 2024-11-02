11歲兒讓座還被罵「沒禮義廉恥」！伊萊媽傻眼回擊 怒：哪裡做不對

記者潘慧中／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女伊萊、伊菲，經常分享日常生活。沒想到，她最近罕見動怒，原因是11歲兒子在捷運上明明已讓座，卻讓被兩位年長女性當面開罵「壞孩子，沒有禮義廉恥」，讓她非常傻眼！

▲伊萊媽分享不愉快的讓座經歷。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）



伊萊媽1日在社群網站還原情況，當時車廂內的博愛座大多是空的，因為兒子的書包很重，她就讓小孩先坐下，但小朋友都知道「看到有需要的人要讓位」的道理。

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過了兩站後，兩位年長女士上車，伊萊立刻準備起身讓座，但在他剛要站起來時，其中一位女士「用手很輕蔑的往上勾，示意他們趕快離開讓位」，坐下後還看著他開罵：「現在的教育很差，教出來的都是壞小孩」、「連禮義廉恥都不知道什麼意思，也不會寫吧！」

▲伊萊經常搭捷運。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）



伊萊媽當下在旁邊完全傻眼，因為兒子第一時間便已經起身讓位。她強調，儘管未獲道謝也無妨，但當著孩子面前指責「壞孩子，沒有禮義廉恥」讓她難以接受，於是禮貌地詢問兩位女性小孩究竟做錯了什麼。

面對伊萊媽的詢問，這兩位女性最初回應「沒有指名道姓說他啊」，隨後勉強向兒子道歉後，卻又補充說：「我80歲都道歉了，還想要怎樣？」其中一人甚至試圖用手擋住她的臉大吼「STOP」、叫她別再囉嗦。

▲伊萊媽在旁邊目睹相當傻眼。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）



伊萊媽表示自己可能「修養太差」，但對這段經歷至今仍感到生氣，「我真的還是忍不下這口氣…如果是你們，你們會理論嗎？還是忍下這口氣呢？」

伊萊媽IG全文：

雖然有人說：

「生氣，就是拿別人的過錯來懲罰自己！」

但我真的還是忍不下這口氣⋯

所以有失風度的在捷運上跟人家理論了

事情是我接哥放學後，跟他好友一起搭捷運。

當下車廂裡有好幾個博愛座都是空的

因為他們兩書包很重，於是我讓他們先坐下

但他們都知道「看到有需要的人要讓位」這件事

過了兩站後，上來兩名年長的女子

孩子們下意識就要去拿書包並起身讓位

沒想到這時其中一個女子在他們還沒來得及站起來之前，看著他們並用手很輕蔑的往上勾，示意他們趕快離開讓位！

孩子們本來就是要讓位的，所以並沒有把對方這舉動放在心上，沒想到這兩位年長女性坐下後竟然看著孩子們開罵了：

「現在的教育很差，教出來的都是壞小孩！」

「連禮義廉恥都不知道什麼意思，也不會寫吧！」

我在旁邊完全傻眼了

1.孩子們在第一秒的時間馬上站起來讓位了

2.沒有得到客氣的回應道謝，也沒有關係

3.還在孩子們面前指著他們鼻子說「壞孩子，沒有禮義廉恥」？

對不起，我真的忍不下去

禮貌的詢問她們孩子們是有哪個地方做不對？

她們回答說：

「沒有指名道姓說他們啊！」

後來勉強對孩子們說抱歉後又追加說

「我80歲都道歉了，還想要怎樣？」

其中一人竟然還試圖用手擋住我的臉，

對我大聲吼說：「STOP! 」

叫我不要再囉嗦了！

對不起，我可能修養太差了！ 我到現在還是覺得好生氣

如果是你們

你們會理論嗎？還是忍下這口氣呢？