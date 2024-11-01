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孫可芳幫兒子剪指甲出奇招「闖禍」！　劉冠廷一看笑倒：黑掉了

記者劉宛欣／綜合報導

演員孫可芳今年3月30日分享寶貝兒子「小太陽」出生，不時會在社群曬出育兒日常，她1日在Instagram上傳了幫寶寶剪指甲的影片，沒想到竟意外「闖禍」，嚇得老公劉冠廷直喊「妳額頭黑掉」。

▲孫可芳為了幫兒剪指甲，頭上留下如拔罐後的痕跡。（圖／翻攝孫可芳Instagram）

▲孫可芳與劉冠廷是受到許多人喜愛的明星夫妻。（圖／翻攝孫可芳Instagram）

孫可芳1日在Instagram曬出一段影片，影片中可以看到她把有吸盤的玩具吸在額頭上，試圖吸引寶寶注意力，方便自己剪指甲，她寫下「又闖禍了⋯⋯昨天突發奇想把玩具黏在額頭上，還跟劉先（劉冠廷）炫耀我好聰明」，怎料成功幫孩子把指甲剪好，吸盤一拿下來，劉冠廷在一旁大喊「妳的額頭黑掉了！！」接著笑到不行。

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▲孫可芳為了幫兒剪指甲，頭上留下如拔罐後的痕跡。（圖／翻攝孫可芳Instagram）

▲孫可芳為了幫兒剪指甲，頭上留下如拔罐後的痕跡。（圖／翻攝孫可芳Instagram）

▲孫可芳為了幫兒剪指甲，頭上留下如拔罐後的痕跡。（圖／翻攝孫可芳Instagram）

孫可芳另外還曬出了今天的額頭狀態，照片中可以看到額頭上的痕跡已經退成紅紫色，她鬆一口氣表示「還好過幾天的拍攝工作好像可以戴帽子，比起上次用修眉刀把睫毛刮斷一半，這次應該會比較快恢復原狀吧！」

網友們紛紛笑翻留言「這個應該很多媽媽都做過吧！我也做過」、「我也做過這件事耶～我大概三天多才完全消掉」、「原來額頭拔罐也可以出痧，媽媽的愛真的很偉大」、「太可愛！是什麼另類拔罐嗎」，釣出許多有相同經驗的媽媽。

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