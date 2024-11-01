裘莉49歲近況掀議！「疑熱戀小9歲歌手」活動照網驚：認不出

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢知名女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近日出席新片《瑪麗亞》於洛杉磯舉行的美國電影學院（AFI）活動，卻因新造型引發網友熱議。現年49歲的她向來以冷豔美貌著稱，是許多人心目中的女神，然而在這場活動中，裘莉略顯憔悴，讓許多網友看了照片後直呼認不出。

▲安潔莉娜裘莉近況掀起討論。（圖／路透）

裘莉近日參加美國電影學院活動，照片中可以看到她臉上有些許細紋，髮線也有上移跡象，網友紛紛留言表示驚訝，甚至有人直言「一眼認不出」是裘莉，不過也有許多人替她緩頰，認為她美貌不減，年近半百能維持如此程度，已經很值得佩服。

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▲安潔莉娜裘莉日前出席美國電影學院活動。（圖／路透）

另一方面，安潔莉娜裘莉的感情動態也是關注焦點。自2016年與布萊德彼特（Brad Pitt）分手後，她鮮少曝光戀情，然而10月卻有外媒爆料，指她疑似與小9歲英國饒舌歌手Akala低調熱戀，已秘密交往半年。報導指出裘莉在赴英國宣傳新片時，與Akala在飯店約會三天兩夜，雖然兩人前後出入飯店，分開搭車，仍被發現他們的密切互動。

▲安潔莉娜裘莉的新歡傳出是Akala。（圖／翻攝自Akala Instagram）

報導中還提到，裘莉與Akala的關係早在今年5月就有端倪。當時，她帶著兩個女兒 一同前往牙買加參加嘉年華活動，Akala也在場，男方還一同參與了裘莉家族的聚會，感情似乎相當穩定，已獲家人認可。