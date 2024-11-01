《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

記者張筱涵／綜合報導

《黑白大廚：料理階級大戰》中的「拌飯大王」劉拌飯（유비빔）因要白種元隨著節奏拌飯唱歌引起討論，近日登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》引起廣泛討論，怎料現在卻面臨他在節目中的部分被刪除的情況。因為他的餐廳其實是違法經營，且早在2015年就被判刑。

▲「拌飯大王」劉拌飯。（圖／翻攝自Instagram／yubibim5）



劉拌飯因在《黑白大廚》中熱情邀請白種元一同演唱拌飯之歌，儘管被淘汰仍留給觀眾深刻印象，近期也因為他對拌飯的熱情而登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，但他過往的犯罪事實也被翻出。電視台相關人員透露，儘管目前還在討論，但可以說是確定會將他所參演的部分刪除。

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事實上，劉拌飯2003年起違法經營餐廳，並於2015年在未向區政府申報的情況下配置烹飪器具並進行非法營業（違反食品營業法）而遭到起訴，法官表示「被告長期無視法紀，數次逃避法律規範，即使多次遭到查處，仍持續非法營業，甚至更換負責人以規避監管，並累積了數億韓元的非法盈利，應當予以重罰，以警戒社會」。一開始他被判處有期徒刑8個月，在上訴後改判緩刑，儘管如此他還是持續營業。

劉拌飯的餐廳位於租金僅韓幣98萬元（約台幣2.4萬元）的國有土地上，年營業額有韓幣數億元（韓幣1億元約為台幣250萬元），隨著他上《黑白大廚》知名度跟著攀升，但違法的事實仍存，餐廳引發許多違規經營的投訴，這件事情傳出來後，才會讓原本已經拍好的《劉QUIZ ON THE BLOCK》面臨需要整個刪除的情況。

劉拌飯1日於社群平台寫下長文，坦承自己的確在未依規申報的情況下，利用妻子的名義將餐廳登記為「文化體驗餐飲場所」進行變通經營，被判刑後曾歇業1年反省，但為了生計才重新開張。現在的他決定將原址餐廳進行免費開放，並承諾會在新址繼續為推廣拌飯文化努力。

南韓網友們看了新聞都說「以後邀請素人上節目一定要先查好有沒有前科」、「這些上節目的人都在想什麼」、「上節目前就該坦白啊，真是老鼠屎」、「原來是上節目後被檢舉，根本也不是自己先坦承的情況」、「啊不是賺很多錢嗎？為什麼還要這樣做」。

【劉拌飯手寫信全文翻譯】



懷著愧疚的心情，我想坦白過去的錯誤。

我曾經做過水果小販、路邊攤和美容院等多種生意，但都以失敗告終。從2003年起，因為生活所迫，我在未取得許可的情況下經營餐廳，最終遭到拘捕並被判緩刑。我深刻反省後，關閉了餐廳一年。然而，生活所需迫使我以妻子的名義登記為「文化體驗餐飲場所」，並以此變通經營至最近。

我曾懇切地向各公共機構和規制改革委員會請求放寬規定，以便能合法經營餐廳，但這道壁壘過於高聳，最終未能達成心願。然而我也深知，無論何種理由，都無法合理化違法行為。自從我從一名普通人突然成為公眾焦點後，我和我的妻子每天都無法心安。

現在，我決定回歸初心，專注於研究拌飯現象，並投入拌飯百科全書的編撰工作。為了表達歉意，我將20年來傾注心血經營的「舊拌飯之聲」空間免費向公眾開放，作為拌飯展覽與表演的場所。在搬遷至韓屋村的新「拌飯之聲」，我會合法經營，以最佳食材用心回饋。

再次對因我的過錯帶來的失望深表歉意。過去的20年是為了生計而活，未來的20年，我將為韓國的拌飯文化而活。