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許效舜爆澎恰恰背後罵王彩樺　上台得獎又謝她　幕後原因曝

記者葉文正／台北報導

由文化部主辦，國立台灣戲曲中心舉行的「2024鬥陣趣」，今年邁入第四年，活動大使許效舜跟柯大堡今天出席記者會，推廣這個有意義的活動。不過許效舜也透露，日前以《超級夜總會》得到綜藝節目最佳主持人獎，搭檔澎恰恰在上台前說王彩樺跟楊繡惠在節目表演是「妖魔鬼怪」，原因也在今天曝光。

▲許效舜與柯大堡今天出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

▲許效舜(左)與柯大堡今天出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

許效舜說，澎恰恰很努力要面對問題解決債務，「得獎後他鬆口氣，至少上天有眷顧他，得獎氛圍很好，他有被鼓勵到，畢竟有問題自己要面對，並認為上天會給機會，讓他更願意加油去完成虧欠別人的這些事情。」

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▲許效舜與柯大堡今天出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

▲許效舜。（圖／記者葉文正攝）

不過許效舜笑說，「澎恰恰背後罵王彩樺，楊繡惠，在那邊演什麼「小姐扶欄杆」，都是依些妖魔鬼怪，怎麼會得獎，但得獎後都在感謝他們，豐富了節目的生命。結果後來得獎，又感謝王彩樺跟楊繡惠等好友。」讓他們也忍不住偷笑。

▲許效舜與柯大堡今天出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

▲許效舜與柯大堡搭配龍陣演出。（圖／淘喜娛樂提供）

柯大堡則說，這次「2024鬥陣趣」是台灣的跨界藝陣演出，又適逢甲辰龍年，不只舞龍還有龍鳳獅，對民俗來說很重要，許效舜補充還有高蹺龍，最長的龍，有地龍跟水龍，走到哪裡哪裡就平安。

柯大堡說，這次的神龍派對，還有龍鬚糖，拉糖葫蘆這些都代表龍，因為繞境後大家都會有記憶，怕這種文化斷掉，薪水相傳力道很強，民俗上國際有民俗體育競賽，但我們很強，國中小都有推動向下紮根，跟著繞境，繞境就是嘉年華，在北部成為盛大嘉年華會，民俗底蘊深厚。

亞洲區屬於華人文化的都得過很多國際獎，早就是國際團隊，神龍派對請來大家團隊，跟民眾一起親子同樂，就種在小朋友記憶中，甲辰年，找屬馬屬狗的朋友，跟各生肖都很合，傳遞到更遠的地方。

而師公石英日前驟逝，徒弟澎恰恰固然非常難過，身為徒孫，許效舜說，「我們不能吃牛肉，都是師公傳承下來，到如今都沒吃牛肉，還有他說站的直才會行的正。」對於師公的教誨，至今難忘。

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許效舜, 澎恰恰, 王彩樺, 柯大堡

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