記者吳睿慈／台北報導

台灣女孩朱晴渝2010年以童星身份出道，後來參演電影《萌學園：尋找磐古》，在娛樂圈闖蕩7年左右，2017年前往韓國追夢。她先以女團bugAboo出道，後來2023年2度出道，現身為PRIMROSE一員，1日在台首度與媒體見面，她感性分享心情：「知道可以出道的時候，當下滿激動，打電話跟家人報喜。」

▲台灣女孩RAINIE返鄉宣傳。（圖／記者吳睿慈攝）

朱晴渝以藝名RAINIE出道，團體PRIMROSE首度來到台灣宣傳，雖然強碰颱風康芮，但她們把握時間，1日早上在台接受媒體訪問，她的媽媽默默站在後方，以行動支持寶貝女兒。

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2度在韓出道，RAINIE學得一口流利韓文，私下也會和成員交流語言，NAHYUN害羞秀中文「我很漂亮，謝謝」，RUBY接著嘴甜說「我愛你」，最後，HAYUN幽默地突撂出一句「沒關係」。她為成員評分：「RUBY發音最好，她斯下也經常問我『這怎麼講』。」

PRIMROSE雖是首度訪台，但10月30日提早抵台時，機場已經有粉絲迎接她們，RUBY很驚訝：「因為是我們在韓國活動也有見到的粉絲，就問他『怎麼來了』，粉絲還有送珍珠奶茶，所以我們一到台灣就馬上喝了。」

▲RAINIE曾演過電影《萌學園》，粉絲喜歡她10年，這次返鄉宣傳，她直呼感動。（圖／翻攝自阿本臉書）



RAINIE帶著成員返鄉宣傳，她坦言頗緊張，「雖然已經出道一陣子了，但這是第一次回來宣傳，太久沒講中文了，不確定講得好不好」，她也透露歌迷等了她10年，甚至有從《萌學園：尋找磐古》開始就喜歡她的粉絲，「帶團員回來宣傳很感動」。

▲PRIMROSE首次訪台即將推出新專輯《Steal Heart》。（圖／記者吳睿慈攝）



她坦言在韓打拼不容易，「練習了4、5年，中間掙扎過要不要放棄還是繼續，知道可以出道當下滿激動」，她馬上就打給家人報喜，而爸爸也是演員，家人都很支持她的演藝事業。而她的生日即將來臨，今年願望獻給團員，「希望PRIMROSE經常來台灣宣傳，這次回歸可以拿一位」。