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7偶像劇男主合體「男公關特訓」！吳思賢：一度以為要轉行

記者許逸群／台北報導

以男公關為題材的影集《男公館》舉辦卡司記者會，陣容一字排開包含張立昂、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田還有陳奕，並於東京國際影視展登場，成為今年東京國際影視展的台劇熱門話題，吸引東京各大國際媒體關注。

▲▼石知田、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕。（圖／艾瑞克艾斯股份有限公司提供）

▲演員群石知田（左起）、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂與陳奕。（圖／艾瑞克艾斯股份有限公司提供）

《男公館》劇情講述從一個鑽石貪念而展開的追殺行動，結果男主角群誤闖男公館卻華麗轉身成為紅牌男公關的黑色喜劇。由於陳奕第一次擔任製作人，一直想要參與製作拍一部值得探討議題的戲劇，才會千方百計的邀請這群偶像劇男主角們一起加入這個大家庭。

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監製張正芬表示，這是瞄準都會男女寂寞經濟市場，探討人性慾望及自我價值的8集影集，同為監製的辛誌諭提到3年前就想以男公關為題材製作戲劇，與執導多部偶像劇導演郝心翔一起合作。

▲▼石知田、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕。（圖／艾瑞克艾斯股份有限公司提供）

▲監製辛誌諭與張正芬。（圖／艾瑞克艾斯股份有限公司提供）

製作人陳奕將所有男演員集合安排一個健身計畫，請了專業的教練與營養師，系統性的訓練，幫助演員們在100天內，把體態訓練到自己的理想身材。陳奕說：「這次合作的演員剛好有3種常見的體型分布，大家的目標都是一致，就是希望在戲中的形象，是身材壯碩、線條明顯。」

吳思賢透露：「教練給的訓練量真的讓我一度以為我要轉行當公關，飲食、生活作息、平常的走路步數，都嚴格控管，但教練通常都會用輕鬆的口吻說，如果可以，我們試試看提高到什麼程度，這對我來說算是激將法，另外還有安排一些特別的課程像是劇情需要打拳或是公關的儀態，這都蠻需要時間練習。」

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男公館, 張立昂, 吳思賢, 周予天, 羅宏正, 石知田, 陳奕

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