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琳誼「組團壞大於好」遭五月天粉出征！　發文道歉：讓大家失望了

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手琳誼在2021年為電視劇《俗女養成記2》演唱插曲〈蚵仔麵線〉打開知名度，去年與溫妮、小魏和小V組成女團「BOOM!怪物星人」。怎料，她上周在與網友的問答中，因脫口「組團壞大於好」，被五月天阿信的粉絲批「忘恩負義」，對此，琳誼也於31日發文道歉。

外送用▲▼琳誼「組團壞大於好」遭五月天粉出征！發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／琳誼 Ring）

▲琳誼對於組團的感想引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／琳誼 Ring）

琳誼22日在社群和粉絲做問答互動，被問到對於加入BOOM!怪物星人的想法，她回答道：「只能說有好、有壞，目前覺得壞大於好。」坦言與自己想做的音樂有差距。不過，她的回答卻被不少網友認為是對老闆阿信忘恩負義。

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對此，琳誼31日發文道歉，「很抱歉上個禮拜，因個人最近發生一些事，以致沒有經過思考，在社群做了一些不恰當的表達，這幾天冷靜回想，還是想正視問題，鄭重跟大家道歉。」她向一直以來全心全意支持自己的工作團隊道歉，其中也包括阿信，「沈浸在自我情緒里做了不當表達，傷害和讓最愛護我的團隊夥伴們受到誤解，還讓小魏、小V、溫妮受到牽連影響，真的非常抱歉。」

▲▼琳誼「組團壞大於好」遭五月天粉出征！發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／琳誼 Ring）

▲琳誼31日發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／琳誼 Ring）

對於音樂風格的思考，琳誼承認這件事確實困擾著她，「但在社群做了不恰當的表達傷害到大家，儘管不是我的本意，但結果上十分抱歉。」認為因為自己不成熟的表達，辜負了大家，「在接下來的日子，我會好好思考，站在多角度檢視自己，盡力成為一個更成熟穩定的人，不辜負身邊所有人的付出和期待。讓大家失望了，再次抱歉。」

【琳誼全文】

正視自己，就最近的不當表達跟大家道歉。

很抱歉上個禮拜，因個人最近發生一些事，以致沒有經過思考，在社群做了一些不恰當的表達，這幾天冷靜回想，還是想正視問題，鄭重跟大家道歉。

我要跟成團以來為我們忙前忙後、不眠不休，全心付出的全體工作人員道歉，特別是阿信老師、David哥、彭克哥、宥勝、世青、貝卡、宣傳小姐姐、紅葉老師，想跟大家說聲對不起。沈浸在自我情緒里做了不當表達，傷害和讓最愛護我的團隊夥伴們受到誤解，還讓小魏、小V、溫妮受到牽連影響，真的非常抱歉。

對於音樂風格的思考，的確有縈繞在我腦中，但在社群做了不恰當的表達傷害到大家，儘管不是我的本意，但結果上十分抱歉。

也對支持怪星的大家感到抱歉，對一路默默為我們出專輯舉辦演唱會和音樂祭，為讓我們登上更大舞台，被更多人認識的所有合作夥伴抱歉。由於我不成熟的表達，辜負大家！

在接下來的日子，我會好好思考，站在多角度檢視自己，盡力成為一個更成熟穩定的人，不辜負身邊所有人的付出和期待。讓大家失望了，再次抱歉。

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琳誼, 怪物星人, 五月天, 阿信

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