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曾國城聯手大霈再開新節目！　遭林美秀逼哭「超大咖嘉賓全曝光」

記者孟育民／台北報導

最新綜藝節目《我的成長》即將於11/16週六晚上7點、10點於民視首播，八大綜合台11/17週日晚上7點播出。主持人曾國城與李霈瑜（大霈）用脫口秀訪談的方式，訪問每一位藝人的成長故事，深刻挖掘大明星不為人知的成長秘辛。主持人曾國城蘊涵多年人生歷練，用豐沛的情感訪問來賓，在節目中一起哭一起笑，牽動整個節目的起承轉合，主持人大霈則以不同世代的觀點，畫龍點睛調和節目氣氛。

▲▼曾國城、大霈主持《我的成長》即將播出 。（圖／民視提供）

▲曾國城、大霈主持《我的成長》即將播出 。（圖／民視提供）

《我的成長》是知名製作人李慧蘭的最新節目，節目內容與規格，連主持人曾國城都說，真的「搞很大」！每一段故事都是「大明星來演出大明星的故事」，實境戲劇，幾乎1:1還原受訪來賓當年成長的故事。李霈瑜（大霈）也提到節目創造沈浸式觀影體驗，讓來賓與觀眾如同乘坐時光機一般一起回到從前。面對如此感性又幽默的節目，經歷過大風大浪的曾國城坦言節目第一集邀請到林美秀，回顧她的成長故事，不想一開始就掉淚，所以很努力憋著「忍哭」，真的是非常煎熬。

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▲▼曾國城、大霈主持《我的成長》即將播出 。（圖／民視提供）

▲節目讓曾國城落淚 。（圖／民視提供）

《我的成長》一共十集，故事大咖主角有林美秀、苗可麗、玖壹壹、劉謙、方志友+楊銘威、屈中恆+郭子乾、林哲熹+蔡凡熙。實境戲劇演出更是邀請到大牌輪番上演。比如柯淑勤飾演林美秀媽媽、王彩樺飾演春風媽媽、黃嘉千飾演方志友媽媽、陳漢典一人分飾郭子乾與屈中恆…..等，超強卡司跨界演出大明星的故事。

真實還原程度讓春風在節目上說：「沒錯！我們在教室就是大方抽菸吃檳榔,就像演得那樣」。苗可麗也驚訝說：「哇！我當年真的就是這個樣子的，你們怎麼辦到的？」，林美秀淚訴：「柯淑勤演得太像我媽媽了，一看到她出場眼淚就忍不住了」。每一集來賓幾乎金句連連的讚嘆，情緒滿滿驚喜大爆棚，新節目一定讓觀眾看得過癮。
 

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曾國城, 大霈, 我的成長, 李霈瑜

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