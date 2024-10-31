紐約直擊／寶萊塢女帝見台灣記者！興奮喊：我愛台中　李安驚喜現身

記者蕭采薇／紐約報導

億萬電影IP《沙丘》前傳影集 《沙丘：預言》，敘述原著中舉足輕重的神秘教派「貝尼潔瑟睿德」姐妹會的誕生起源。曾演出《少年PI的奇幻漂流》的「寶萊塢女帝」塔布（Tabu）更憑藉這部影集，在12年後重返好萊塢拍攝。首映會上，她在紅毯一見到台灣媒體，就興奮大喊：「喔台灣！我愛台灣！」

▲《沙丘：預言》首映會紅毯上，塔布看到台灣來的記者非常開心。（圖／記者蕭采薇攝）

《沙丘：預言》時間點設定在保羅亞崔迪誕生的1萬年前，並由艾蜜莉華森（Emily Watson）、奧莉薇亞威廉絲（Olivia Williams）主演。曾兩度獲得「印度國家電影獎」的女星塔布，也在其中飾演皇帝的摯愛「Sister Francesca」，身為最早前往好萊塢發展的印度女演員之一，這也是她睽違12年後再度接拍好萊塢作品。

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塔布也和台灣非常有淵源，她曾演出導演李安的《少年PI的奇幻漂流》，並在拍攝地台中住了一段時間。因此美國時間30日晚間，當塔布在《沙丘：預言》紅毯見到台灣媒體時，就興奮地主動表示：「我愛台灣！我愛台北、台中，尤其是台中！」

▲塔布主動向台灣記者表示，自己超愛台中「那裡有我的美好回憶」。（圖／記者蕭采薇攝）

儘管距離《少年PI的奇幻漂流》拍攝已經過去多年，但塔布仍興奮回憶：「台中有我一切的美好回憶，我記得我拍戲以外的時間，都在到處走走逛逛，吃美食，還有學著怎麼用筷子。」她也笑說，最愛台灣的珍珠奶茶，「我可以每天都喝它！」

難得來到紐約，她也特地邀請住在當地的導演李安參加首映。李安對《ETtoday星光雲》表示：「我和這部影集完全沒有關係，我是來捧塔布的場，來玩的、來玩的。我從《少年PI的奇幻漂流》以後就沒有見過她，很高興看到她。」能與老朋友見面，也看得出李安神情非常輕鬆愉快。

▲塔布、李安在《少年PI的奇幻漂流》後再度碰面，見到老朋友格外開心。（圖／記者蕭采薇攝）

兩人在紅毯上擁抱、話家常，甚至指著台灣媒體的方向，似乎是先一步受訪的塔布，向李安介紹有遠道而來的記者。李安也親切的與台灣記者攀談，被問到近期計畫，他笑說：「想做的計畫很多，但目前還有實現，也就不好講。」至於自身近況，李安也豁達地說：「也還好啦，剛過70了嘛！」同時與記者相約下個月在台北的金馬盛會見面。

▲李安現身首映會力挺塔布，並與台灣記者相約「下個月金馬見」。（圖／記者蕭采薇攝）



HBO原創影集《沙丘：預言》由艾蜜莉華森、奧莉薇亞威廉絲、崔維斯費米爾（Travis Fimmel）、喬迪梅（Johdi May）與馬克史壯（Mark Strong）領銜主演。故事聚焦於一對來自哈肯能家族的姊妹，為了對抗能夠威脅人類未來的力量，建立了稱為「貝尼潔瑟睿德」傳奇教派的故事。《沙丘：預言》即將於11月19日起，在HBO和全新串流服務Max上線首播。全長共六集，後續集數將自11月24日起，每週一上線。