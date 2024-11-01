獨家／「神級樂團」Nell看彼此25年不膩！喊話五月天：好奇在台成功秘訣

記者吳睿慈／專訪

南韓搖滾樂大前輩樂團Nell由金鐘萬、李政勛、李在京所組成，他們即將於11月9日來台開唱，睽違7年之久，他們再度登寶島，跨海先接受《ETtoday》獨家專訪，率先分享台灣歌單將會有不同之處，而他們對於「長青樂團」五月天同樣感到好奇，主唱金鐘萬直呼：「很好奇五月天在台灣成功的秘訣？」來台以前做足功課，足見對樂迷的用心之處。

▲金鐘萬分享靈感來源，確實有低潮期，但不曾放棄過音樂。（圖／SpaceBohemian提供）



Nell成軍於1999年，他們是「偶像的偶像」，舉凡防彈少年團RM、黃旼炫、金聖圭等人都曾公開表示景仰，主唱金鐘萬也曾與太妍、G-DRAGON、EPIK HIGH等合作過。音樂生涯走過25個年頭，究竟作曲靈感源於哪裡？金鐘萬以自身方式舉例：「每當有什麼想法或靈感閃現時，如果是歌詞方面，我會記在備忘錄上，如果是旋律，就會隨手用錄音功能哼唱記錄下來，儘量把這些想法都保存起來。」

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金鐘萬不否認，作曲時確實存在低潮期，但他態度正面，「我想大家的經驗應該都差不多，這種時期總是反反覆覆的出現。其實，我覺得不只是音樂，這就是人生。每個人的生活都有起伏，所以我會努力不讓自己因為這些起伏而感到過度煩惱。」

▲金鐘萬曾經想過休息，但看到更偉大的音樂人紀錄片，念頭會自動打消。（圖／SpaceBohemian提供）



25年來，但他們從未想過放棄音樂，李在京說，「與其說放棄，我更多時候是感覺自己應該更努力，曾經有某些時刻，我覺得現在這樣的努力應該就足夠了，但隨著時間推移，我發現音樂絕對不能僅止於此」，於是他更加倍努力，更熱情投入於音樂。

金鐘萬則是認為「沒想過放棄，但但有時確實會有想休息的時候」，每當有想要休息的念頭，他又會不經意地看到偉大音樂家的紀錄片，「看著那些影片，就會想『我憑什麼休息呢？』，於是，休息的念頭就又被打消了，讓我覺得自己應該繼續努力下去。」

▲Nell以「老夫老妻」形容25年感情。（圖／SpaceBohemian提供）



Nell成員從小就是鄰居，更是在一起長大的好朋友，相處25年，至今已經像是「老夫老妻」模式，金鐘萬說道：「我們現在從彼此的表情中就能察覺到些什麼，然後會問一句『你是不是有發生什麼事？』與其說是針對某件事起衝突，我們可能會先想『這可能有什麼原因吧？』」他笑著回答：「現在也沒那個力氣去起衝突了，我們之間內耗有什麼用，反而應該一起面對這個世界吧！」坦言看了彼此25年都不膩，李政勛難得感性：「我們在一起合作時，總有更多能互相補足的優點。」

▼▲Nell好奇五月天在台灣成功的秘訣，盼望有機會交流。（圖／SpaceBohemian提供）



身為南韓代表性的「神級樂團」，Nell對於台灣長青樂團「五月天」也有一定程度認識，「我知道他們在台灣非常受歡迎，同時也在日本積極展開各種活動。這讓我很好奇，他們成功的秘訣？我真的很想問。不知為何，我就是很想問問他們在台灣作為一個樂團的經歷和感受。」

對於粉絲一直以來的支持，Nell透過專訪喊話：「非常感謝大家沒有忘記我們，並且願意撥出寶貴的時間來看我們的演出，這對我們來說意義非凡！」盼望透過音樂與樂迷合而為一，期待與大家見面。金鐘萬最後不忘補充：「如果大家能透過IG或其他平台推薦好吃的點心餐廳給我們，我們一下飛機就會去品嚐！希望能收到大家的推薦，非常感謝！」

Nell即將於11月9日在Legacy Taipei 舉辦「NELL TAIWAN CONCERT 2024 'Our Eutopia’」，門票已在KKTIX上販售。