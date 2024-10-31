王彩樺出道30年破尺度了！　演AV女優激戰小鮮肉「導演還是女婿」

記者黃庠棻／台北報導

公視人生劇展全新系列強勢登場！首部作品《拍射吧!廷方!》由新生代導演曾權、劉易聯手打造，並邀請到「台灣濱崎步」王彩樺、許時豪、彭若萱，以及洪群鈞、喜劇團體「嚎哮排演」的黃建豪、蕭東意共同演出。真實夫妻檔許時豪、彭若萱首度螢幕合體演夫妻，王彩樺也突破尺度演出AV。

▲《拍射吧!廷方!》由王彩樺、許時豪、彭若萱、蕭東意、洪群鈞、黃建豪主演。（圖／公視提供）

《拍射吧!廷方!》劇情荒誕，描述一位懷才不遇的廣告導演萬廷方（許時豪飾），為了延長壽命繼續照顧家人，瞞著妻子接下地府拍攝A片的任務，並在拍攝過程中重拾創作熱情。王彩樺在片中飾演導演的岳母、片場化妝師「曉芳」，她在劇中展現女性勇敢追求自我慾望的一面，最後更點頭參與女婿的A片演出。劇中導演好友兼製片「二七」洪群鈞與黃建豪、蕭東意演出的地府陰差，大展搞笑功力，為全片增添不少笑料。

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▲王彩樺挑戰AV女優角色。（圖／公視提供）

身兼編劇的導演曾權分享，《拍射吧!廷方!》的創作靈感源自於一次跨年聚會，當時主創團隊在酒精催化下，聊到人生的種種感悟，一句「你們知道嗎？其實鬼也是眾生，也會有需求。」開啟了他們對這個故事的想像。

劇本融合了曾權的個人生命體驗，包括工作上的妥協、夢想與現實的拉扯，以及各種荒謬的工作經驗。導演劉易則表示，一開始聽到這個故事時「覺得實在太ㄎㄧㄤ了」但自己也是拍片的人，因此能理解主角萬廷方的處境，希望傳達「工作是為了家人、為了自己所愛的人所犧牲與奉獻」的想法。

▲《拍射吧!廷方!》許時豪、蕭東意、黃建豪。（圖／公視提供）

王彩樺一開始收到劇本時，對於公視題材能有如此突破感到相當驚訝，也認為這個角色能有很大的發揮空間。進入演藝圈逾30年，王彩樺對化妝師的工作流程熟悉，演起來得心應手。她特別提到，劇中有一場戲讓她印象深刻，就是「曉芳」代替AV女優演出「動作戲」，畫面在劇中女兒生產過程中切換，兩個女人不同生命歷程的交織，讓她深受感動。

談到拍攝「劇中A片」的過程，王彩樺表示她和對手戲演員都接受了親密戲指導的訓練，她也提點對方「越自然越好，不要緊張」，但也形容自己在跟鮮肉男演員互動過程「還是有一點小害羞啦！」。王彩樺認為自己當時蠻融入媽媽女優這樣的氛圍，讚導演「非常準確、專業，幾個鏡頭拍到想要的感覺就OK了」。

▲王彩樺挑戰AV女優角色。（圖／公視提供）

劇中是「拍A片導演」許時豪開拍前反覆研讀劇本，並與導演曾權、劉易討論表演風格，笑稱自己為做功課「還嘗試創作了兩個AV短片劇本，現場還印出來發給劇組人員參考」。

導演曾權強調，拍攝時也邀請了親密戲指導陳雪甄來協助演員溝通和排練，並盡可能減少現場工作人員數量，以保護演員的安全和感受，讓他們能安心演出，表示「演員在拍攝時都穿著『肉胎衣』，透過後製加上馬賽克」，創造出一種令人遐想卻又充滿幽默的視覺效果。

▲《拍射吧!廷方!》即將播出。（圖／公視提供）

劉易導演則分享了第一次與親密戲指導合作的經驗，他表示「因為導演跟演員之間有著權力關係，很容易忽略了其中帶來的傷害。有雪甄老師加入，讓我們學習到如何在尊重及安全的狀況下拍攝」。

許時豪在現實生活中是寵妻魔人，妻子彭若萱曾以《台北歌手》入圍金鐘新進演員獎；《拍射吧!廷方!》是許時豪、彭若萱第一次以夫妻身份共同演出完整角色，兩人合體演出愛拌嘴的夫妻，也帶來更有層次的「笑果」。導演劉易原本擔心會讓兩人真的吵起來，沒想到兩人互動超甜，「發現時豪跟若萱演起來處處充滿愛！」

▲許時豪、彭若萱夫妻首度合體拍攝《拍射吧!廷方!》。（圖／公視提供）

片中兩人互摟、親嘴等甜蜜動作，許時豪說「會有些反射性的習慣反應跑出來，但這不一定跟角色符合」。讓曾權笑稱「謝謝上天讓這對夫妻來飾演這對夫妻」，更表示「愛的眼神以及為了愛的欺瞞，滿滿的反差感，夠勁！」。

彭若萱飾演的妻子「小穎」在生氣或鬧彆扭時，老公會想盡辦法連哄帶騙讓太太開心，但許時豪則笑說「我本人直覺會希望兩人可以好好理性溝通」。真實與虛構的交錯，讓他開始反思「身為演員跟老公時，面對夫妻一起工作的心態」。而彭若萱則認為「這個角色絕對是今年最快樂的事之一」，她認為「陳穎」透明、有感受力、充滿愛、靈動，又有幽默感，她說「好喜歡她在生活中各種不可思議的反應」。

公視人生劇展《拍射吧!廷方!》以黑色幽默的風格搭配荒誕的拍片過程，探討愛情、親情、夢想和生命的意義，將於11月3日晚間12點在公視頻道播出，並於公視+平台上架。