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高帥泰星飛來台…BL劇CP到機場接機　合體抱抱「嘴對嘴」放閃了！

記者黃庠棻／台北報導

由涂善存、張豐豪、劉泯廷、泰國男星Jame Kasama主演的音樂BL影集《彈一場完美戀愛 First Note of Love》，歷經近3個月的播出，上周迎來精彩暖心的大結局，許多死忠粉絲熱烈迴響，即將在本週六（2日）於台北市西門町WESTAR舉辦「彈一場完美戀愛見面會—台北站」。

▲《彈一場完美戀愛》「瑞卡CP」劉泯廷、Jame。（圖／GagaOOLala提供）

▲《彈一場完美戀愛》即將舉辦見面會。（圖／GagaOOLala提供）

Jame為了見面會提早從泰國來台，昨（30）日下午與劉泯廷現身台北車站泰式餐廳頌丹樂，「瑞卡CP」公開合體擔任一日店長，與40位死忠粉絲共進午餐，兩人手比各種愛心、背後環抱，嘴對嘴共吃一根蝦捲，甚至大方轉圈「360度磨鼻子」給粉絲拍個夠，更開放與每一個粉絲單獨拍合照，任何pose勾手、搭肩有求必應，給足粉絲滿滿的福利，這幾天他們正在密集為週六的見面會準備，直呼「有更大的驚喜等著大家！」

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▲《彈一場完美戀愛》「瑞卡CP」劉泯廷、Jame。（圖／GagaOOLala提供）

▲「瑞卡CP」劉泯廷、Jame合體。（圖／GagaOOLala提供）

「瑞卡CP」劉泯廷、Jame在活動一開始就大撒糖，各出一隻手合比大愛心合照，又互相為對方穿上圍裙，調皮的Jame打趣把圍裙圍在劉泯廷的胸上變成圍兜，瞬間逗樂全場粉絲，還用一口流利的中文笑回「開玩笑的！」下一秒直接以正面環抱對方的超犯規方式，把手穿過對方的腰際幫忙綁上圍裙的繫繩。

▲《彈一場完美戀愛》「瑞卡CP」劉泯廷、Jame。（圖／GagaOOLala提供）

▲「瑞卡CP」劉泯廷、Jame合體。（圖／GagaOOLala提供）

而劉泯廷也光速給出回應，將手回抱在他的腰上，全場立刻響起尖叫。他們也在現場玩遊戲，通過考驗才能吃飯，第一關被規定在20秒內吃完一根春捲且不能使用手，兩人面對面靠嘴巴將春捲一口一口咬下去，側面角度看起來就像在接吻一樣，滿滿的粉紅泡泡。

▲《彈一場完美戀愛》「瑞卡CP」劉泯廷、Jame。（圖／GagaOOLala提供）

▲「瑞卡CP」劉泯廷、Jame合體。（圖／GagaOOLala提供）

怎知，劉泯廷把剩下一段全部給Jame吃，立刻笑翻全場，沒想到第二關秒數更少直接失敗收場，他們甘願接受懲罰，兩人大方在現場互磨鼻子，特地原地360度旋轉，給各方角度的粉絲拍個夠，又加碼360度旋轉背後環抱餵食秀，給足粉絲滿滿的福利，現場尖叫聲不斷。

▲《彈一場完美戀愛》「瑞卡CP」劉泯廷、Jame。（圖／GagaOOLala提供）

▲「瑞卡CP」劉泯廷、Jame合體。（圖／GagaOOLala提供）

入座之後，劉泯廷、Jame兩根吸管共喝一杯泰式奶茶，彼此眼神笑著對視，劉泯廷不時用叉子餵食Jame，全場粉絲直呼「好甜！」現場吃的餐點是《彈一場完美戀愛》與泰式餐廳聯名合作的「瑞卡CP頌一餐」，劉泯廷一一介紹現場的菜色，包括象徵好運招財的金錢蝦餅、燒烤的椰奶豬肉串，帶有香茅氣味的伊善炸春捲、Q彈炸雞肉，鮮嫩多汁雞上腿以及泰式涼拌海鮮。

▲《彈一場完美戀愛》「瑞卡CP」劉泯廷、Jame。（圖／GagaOOLala提供）

▲「瑞卡CP」劉泯廷、Jame合體。（圖／GagaOOLala提供）

生長在泰國東北部呵叻府的Jame坦言「這些食物都是我小時候吃的，非常道地的東北美食，對我來說是很熟悉的。」劉泯廷則是記得Jame喜歡吃炸雞，Jame聽到眼睛笑成一條線，開心地看著他用中文附和「喜歡！」他也趁著介紹飯後飲料及甜點，打趣用土味情話放閃，「跟他一樣甜的泰式濃郁奶茶，還有四季泰好西米露！」逗笑在場的粉絲。

▲《彈一場完美戀愛》「瑞卡CP」劉泯廷、Jame。（圖／GagaOOLala提供）

▲「瑞卡CP」劉泯廷、Jame合體。（圖／GagaOOLala提供）

一日店長活動圓滿結束，粉絲吃飽喝足又拍到好多照片，幾乎都笑著回家，劉泯廷開心表示「我蠻喜歡近距離跟粉絲互動，可以感受到他們的熱情，他們開心，我就很開心！」印象最深刻的是懲罰的部分，他苦笑「沒有含扣，不管輸贏都要懲罰，但蠻好玩的！」

▲《彈一場完美戀愛》「瑞卡CP」劉泯廷、Jame。（圖／GagaOOLala提供）

▲「瑞卡CP」劉泯廷、Jame合體。（圖／GagaOOLala提供）

其實這次Jame來台，劉泯廷也信守承諾到機場接機，笑說「我第一次接機，一直看出口什麼時候出來，後來才發現有個螢幕看得到裡面有誰走出來。」由於最近台灣氣候轉涼，他原本有提醒Jame要帶個外套來穿，沒想到一見面對方還是穿個短袖，笑說「看來他蠻抗冷的！」

▲《彈一場完美戀愛》「瑞卡CP」劉泯廷、Jame。（圖／GagaOOLala提供）

▲「瑞卡CP」劉泯廷、Jame合體。（圖／GagaOOLala提供）

Jame則笑回「還是會怕冷。」非常感謝劉泯廷特地跑一趟機場迎接自己的來台，直呼「他很貼心，特別來接我！」兩人也去台北101的高空景觀餐廳喝咖啡約會，也有跑去夜市品嚐美食。

▲《彈一場完美戀愛》「瑞卡CP」劉泯廷、Jame。（圖／GagaOOLala提供）

▲「瑞卡CP」劉泯廷、Jame合體。（圖／GagaOOLala提供）

本週六（11/2）於台北市西門町WESTAR舉辦「彈一場完美戀愛見面會—台北站」的時間倒數中，「瑞卡CP」劉泯廷、Jame這幾天密集在準備表演，Jame苦喊「我們會跳舞，這是這輩子跳過最難的舞蹈！」劉泯廷則說「絕對很驚喜，我們是跳蠻快的舞蹈，我也覺得蠻難的！可以期待一下我們善存，他期許變成BIGBANG的太陽，變成『太陽存』。」目前票券仍在熱賣中，劉泯廷笑説「來了才會知道，可以期待一下，他是真的要唱歌！」至於表演有什麼亮點，劉泯廷賣個關子，「戲裡唱的那首，這次他真的要唱這首歌了！」

▲《彈一場完美戀愛》「瑞卡CP」劉泯廷、Jame。（圖／GagaOOLala提供）

▲「瑞卡CP」劉泯廷、Jame合體。（圖／GagaOOLala提供）

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彈一場完美戀愛, 劉泯廷, Jame Kasama

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