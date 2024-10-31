《娛樂百分班》單元班底大換血！　楊昇達自爆婚後「見一個愛一個」

記者孟育民／台北報導

八大電視《娛樂百分百》新單元「挑戰娛樂城」明（11／1）推出第二季，由主持人帶領班底隊楊昇達、FEniX陳峻廷、李懿、阿樂與來賓進行遊戲對抗。對於班底大換血，主持人賴晏駒笑說：「這季換掉了表現比較參差不齊的。」更爆料第一季中某些男性成員剋星是漂亮女生，只要遇上漂亮女生，戰力會歸零，楊昇達也打預防針逗趣說：「現在結婚之後，超容易暈船，見一個愛一個。」

▲《娛樂百分百》新單元「挑戰娛樂城」推出第二季，班底隊由楊昇達、李懿、賴晏駒、黃偉晉、FEniX陳峻廷等人與來賓進行遊戲對抗。（圖／八大提供）

首集製作單位力邀實力堅強星二代出戰，包含吳宗憲兒子鹿希派、安迪女兒林吟蔚、王中平兒子韓靖、林隆璇兒子林亭翰以及古裝男神焦恩俊女兒焦曼婷五位星二代有備而來，重現爸爸在演藝圈的代表作品，不論是經典歌曲、還是戲劇台詞，主持人黃偉晉好奇發問 :「星二代是否會討厭爸爸留在身上的影子？」鹿希派坦言：「遲早要去習慣！」

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▲星二代來大對抗。（圖／八大提供）

林亭翰帶來〈你那麼愛她〉歌曲表演，這是父親林隆璇和李聖傑合唱的經典作品，但林亭翰開唱前竟透露：「我真的很討厭這首歌！」他事後解釋，因為只要與父親合唱幾次，他就要當「李聖傑」幾次，「對唱時我們會互相迴避彼此的目光，他看我的時候，我絕對不會看他。」

▲現場激烈對戰。（圖／八大提供）



此外節目中也祭出經典遊戲「鯉魚躍龍門」，主持人黃偉晉獲封「鯉魚王」，賴晏駒則因動作標準，而被讚喻是「教科書版」，就連對手鹿希派都忍不住直呼：「太優美！」。只是一連串遊戲下來，星二代隊頻頻失利，也重挫隊長鹿希派信心，他直言：「事實證明我們真的有待加強。」同時也安慰隊友說：「很開心『挑戰娛樂城』第二季找我們星二代來開場！」



