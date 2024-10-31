「婁峻碩是寵妻魔人」釣出本尊！他吐實：不是啊搞錯了 反轉告白閃炸

記者潘慧中／綜合報導

婁峻碩與焦凡凡認識3天就決定交往，如今已交往約8年，不時會分享戀愛生活。最近看到有粉絲誇獎「婁峻碩絕對是寵妻魔人」時，他則浮出水面吐實真心話，「不是啊，搞錯了。」

▲婁峻碩回應粉絲的誇讚。（圖／翻攝自Threads／shoumethemoneyxx）



從網友錄下的Instagram直播片段中，可以發現焦凡凡正在幫婁峻碩準備晚餐，未婚妻雖然沒有入鏡，但小倆口不停在聊天。他稱讚另一半煮飯速度很快，雖然鏡頭前的賣相不太好看，但其實很好吃。

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▲▼婁峻碩稱讚焦凡凡的廚藝。（圖／翻攝自Instagram／shoumethemoneyxx）



婁峻碩的言行舉止讓大批女粉絲羨慕地說：「婁峻碩絕對是寵妻魔人！ 講到凡凡就露出很甜蜜的笑，然後對凡凡講話也好溫柔。」對此，他事後謙虛透露其實大家都搞錯了，「我最近在飲食控制，凡幾乎餐餐幫我備餐，我才是被寵的呀！」

▲婁峻碩在直播中和焦凡凡講話的語氣超寵。（圖／翻攝自Instagram／shoumethemoneyxx）



至於婚事進度，婁峻碩9月鬆口透露預計明年春天舉行，打算辦小型家宴式的婚禮，「我們要去的教堂地方很小，還要抓人數， 應該差不多40人，因為兩邊的家人就滿了，所以沒有額外邀好友」，婚紗照也還在安排中。

▲婁峻碩和焦凡凡已經交往8年了。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）