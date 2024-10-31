快訊／急轉彎！劉德華演唱會倒數4.5小時　緊急停辦喊卡

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）今（31日）起四天，將在台北小巨蛋舉辦睽違11年的演唱會，雖然因強颱康芮來襲，台北市政府宣布今停班停課，但華仔演唱會主辦單位昨晚表示演出照常舉行，但會依颱風狀況隨時滾動式調整。稍早主辦單位超級圓頂宣布，今日演唱會確定停辦，正積極和各單位討論是否及何時可補辦今日取消之場次，並將受理退票相關事務。

▲劉德華。（圖／台灣映藝提供）

雖然康芮颱風預計午後才要從花東登陸，但今天一早台北市區風雨已頗大，今早主管台北小巨蛋的台北捷運公司總經理黃清信受訪表示，將持續跟主辦方協調，今晚演唱會是否能取消，令萬名「華嫂」又是惶恐不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

稍早超級圓頂表示，收到北捷通知，要求停辦今晚演唱會，「我們正積極和各單位討論是否及何時可補辦今日取消之場次，針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分。」

超級圓頂公告



《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》10月31日晚上7:30pm場次停辦公告

主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦10月31日晚上19：30場次。

我們正積極和各單位討論是否及何時可補辦今日取消之場次，針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分，相關退票及是否補辦等細節，將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。

超級圓頂工作人員 2024.10.30