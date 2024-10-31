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黃薇渟、陳妤2度演姊妹　低調辦「公益二手拍」她手作陶藝全賣光

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《我們六個》從一起震驚社會的新聞事件，深入探索在家庭糾紛陰影下成長的六個孩子，有著「不美好的童年經驗」，還能如何形塑出心存感恩的待人處事態度及正面的價值觀。

▲《我們六個》邱宇辰、安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》由邱宇辰、安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟主演。（圖／大愛電視提供）

《我們六個》7月開鏡，歷經2個半月的拍攝於9月殺青。由天心、馬志翔飾演父母，黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎飾演長大成人後的六個孩子，雖然戲已殺青，不過幾個大孩子們的情誼延續到戲外，10月初私下安排了一場「循環公益」義賣活動，所得款項捐給「失親兒福利基金會」、「社團法人中華欣智關懷協會-脫貧計劃」、「浪浪動物團體」。

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▲《我們六個》邱宇辰、安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟舉辦公益二手拍。（圖／大愛電視提供）

黃薇渟跟陳妤在《女兒大人加個賴》中的姊妹情，綿延到《我們六個》，黃薇渟在劇中飾演大姊，陳妤飾演四妹。陳妤因為收到很多品牌的公關品，想透過義賣幫助需要的人，於是率先約了行動力超強的黃薇渟，兩人從8月就開始發想，直到拍一場告別式的戲，大家都擠在一間小房間，黃薇渟才跟陳妤使眼色。

▲《我們六個》邱宇辰、安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟舉辦公益二手拍。（圖／大愛電視提供）

沒想到，黃薇渟、陳妤一開口邀約大家都很帥氣地一口答應，開始創建群組分工合作。黃薇渟說因為拍《我們六個》其他演員不論上戲還是下戲，開口閉口都是喊她「大姊」，也讓黃薇渟覺得「天哪！我的責任感跟母愛整個爆棚」，每次在群組發文就是兩三百字，整合大家想法。

▲《我們六個》邱宇辰、安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟舉辦公益二手拍。（圖／大愛電視提供）

黃薇渟說她有很多「貪買」的東西，因為《我們六個》讓她知道愛也是可以循環，想把愛跟公益傳出去。連續拍了兩部大愛劇，黃薇渟覺得真的很勵志，很想認識劇中的原型人物「從他們身上獲得很多能量」。黃薇渟說人生中會做錯事、做錯決定、遇到不好的事，身為公眾人物的影響力、責任感跟使命感「希望能給這世界所有人所有角落更多好的營養，就會產生一種愛的循環」。

▲《我們六個》邱宇辰、安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟舉辦公益二手拍。（圖／大愛電視提供）

因為想要幫助的單位太多了，黃薇渟靈機一動想出了「愛心轉運站」的點子，決定讓粉絲們自己決定想要捐的單位，她還做了網路報名表單、文字撰寫等，方語昕想到用「循環公益」做為活動主題，安乙蕎開始跳出來主動設計海報，一秀出大家就很喜歡且一致通過，群組成立一個多月，大家行程都很滿。

▲《我們六個》邱宇辰、安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》陳妤舉辦公益二手拍。（圖／大愛電視提供）

邱宇辰剛好碰到宣傳期沒參與到公益活動，大家也趁機提供自己的手作商品，給粉絲驚喜還能做公益。方語昕本來就有自創品牌「陶.跑」的手作陶藝品大受歡迎，黃薇渟趕緊說「把一些東西藏起來，不然後面的人沒得買會哭」結果方語昕的東西當天就完售。

▲《我們六個》邱宇辰、安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟。（圖／大愛電視提供）

▲方語昕手作陶藝品大受歡迎。（圖／大愛電視提供）

陳妤說這場循環公益有點像「線下活動」，沒有特別告訴粉絲5個人都會在現場，過程中氣氛很好「演員們也玩得很開心，回家甚至還有點感動」。大夥都是第一次辦活動，方語昕覺得大家默契好到「彷彿現實生活就是兄弟姐妹一樣！」是非常珍貴的經驗。而且5個人盡心盡力，結束時每個人都累癱了。

▲《我們六個》邱宇辰、安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟舉辦公益二手拍。（圖／大愛電視提供）

黃薇渟的行動力圓滿了陳妤的發想，活動成功到鼓勵她想成立一間「薇渟公關行銷公司」，她心中也默默許下心願，當這場公益活動是「我們要把公益這件事情搞大的暖身場」，要邀請劇組中更多人參加一場更正式的義賣活動，傳遞《我們六個》相互扶持，從悲劇中活出精彩人生的戲劇理念。

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我們六個, 邱宇辰, 安乙蕎, 方語昕, 涂善存, 陳妤, 黃薇渟

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