《黑白大廚》三星爆醜聞「照出席市府活動」！　韓民暴怒：浪費稅金

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名廚師「三星」姜勝元（音譯）近期因私生活醜聞持續發酵，儘管外界對其強烈抨擊，但他仍將照計劃參加11月3日於首爾市舉辦的「2024 A500BR首爾舉行紀念特別快閃活動」，此消息引發了南韓民眾的高度不滿。

▲姜勝元捲私生活爭議。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）



[廣告]請繼續往下閱讀...

姜勝元因前妻公開指控交往8年來劈腿不斷，且更曾要求前妻和其他男人上床，以及傳送「拿刀捅死妳」的威脅訊息，掀起熱議。由於他參加《黑白大廚：料理階級大戰》爆紅，已經上過多次節目和雜誌拍攝，更受邀參加11月3日舉行的「2024 A500BR首爾舉行紀念特別快閃活動」。

「2024 A500BR首爾舉行紀念特別快閃活動」由《黑白大廚：料理階級大戰》中的多位廚師參加，吸引大量關注，活動門票在10月28日開售後，僅僅10秒就全數售罄，反映出民眾對活動的高度關注。

然而，面對姜勝元醜聞引起的輿論壓力，首爾市觀光體育局卻宣布，姜勝元將照常參與由市政府主辦的美食活動「2024 A500BR首爾舉行紀念特別快閃活動」。由於韓媒報導中特別提到，這個活動是用人民稅金辦的，因此也更掀起網友憤怒，「就是因為是用稅金舉行的活動，首爾市民才會向市政府投訴」、「瘋子！真捨不得我的稅金」、「明明那個節目還有很多廚師，有什麼好堅持」。

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

