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展榮認被強迫上心靈課程「宣布成立個人頻道」！　私下致電家寧曝她狀況

記者孟育民／台北報導

近來因為YouTuber家寧被挖出曾參加心靈課程，疑似變得神情怪異一事，掀起各界熱議，而「這群人」展榮展瑞也坦言上過課。兩人今（30日）出席動畫新片《樂一通大戰外星人：粉紅末日》電影首映會，展榮坦承當初也是被強迫加入，「我也不支持任何心靈團體賺錢，加上強迫的行為也不好，我也是被強迫去的，並不是我心甘情願，但我接受了，所以我願意負責任的去體驗。」最後因為聽到要「拉人」就選擇退出，從此聽到關鍵字一律拒絕。

▲▼展榮展瑞記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲展榮、展瑞出席動畫新片《樂一通大戰外星人：粉紅末日》電影首映會。（圖／記者湯興漢攝）

展榮自爆將經營個人頻道，第一支影片就是要分享「心靈課程」，不過也澄清兄弟倆並未拆夥；而提及退出課程的原因，他表示：「因為我上完第二階段我就把工具實踐在我的生活中，第三階段聽說要拉人，我聽到這裡就拒絕了，因為我不想去影響別人的人生，雖然我們是雙胎胞，但我沒有上到後面。我離開就是單純畢業後離開，我也沒有發生什麼事情，所以我也沒有要加油添醋。」

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展瑞也尊重展榮的想法，並不會因為是兄弟而逼迫他，「我上完三個階段，每一個人的選擇都不一樣，但我承認那時候是低潮。」

▲▼展榮展瑞記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲兄弟倆都有上心靈課程，但卻有不同的觀點。（圖／記者湯興漢攝）

至於眾量級分手一事，展榮表示和Andy與家寧都是朋友，私下都有傳訊關心，「認識他們太久了，只是朋友夾在中間也很為難，兩個人的事情就是交個當事人自己去處理，我打電話關心女方多一點，因為大家言論攻擊上有點太猛，我當然知道觀眾看是個娛樂，但當事人一定是很難受，我有鼓勵她如果需要陪伴，可以跟我聊，她也很聽我這個大哥哥的話。」

▲▼展榮展瑞記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲展榮揭家寧近況。（圖／記者湯興漢攝）

《樂一通大戰外星人》自11月1日起，搶先北美各地於台灣大銀幕中英文版同步上映。電影不僅找回原版配音員魏伯勤、劉傑獻聲中文版，更把太菲鴨扭腰擺臀片段，搬上各大電視牆搏眼球。上映首週看電影更有機會獲得角色「香屁屁卡」特典，以特殊材質印製保留豬小弟、太菲鴨的「屁味」，讓網友直呼：「這樣的屁屁讓人太想要！」、「片商難道比太菲鴨還瘋嗎？」更多資訊請上原創娛樂粉絲專頁查詢。
 

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