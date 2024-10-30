TRASH年底將攻蛋　爭最佳現場演出獎竟輸給他們！

記者蔡琛儀／台北報導

TRASH樂團在即將進行的金音創作獎前，先在「2024亞洲音樂大賞」展現了他們的舞台魅力。雖然最終由Robot Swing奪下最佳現場演出獎，但TRASH的表演力度仍然獲得了全場樂迷的熱烈回響。TRASH樂團在表演中，不僅帶來了他們剛發行的新歌〈幸福的末班車〉，還精選了他們出道15年來的經典歌曲，讓現場氣氛熱烈。

▲TRASH出席2024亞洲音樂大賞。（圖／必應提供）

第15屆金音創作獎將於11月2日在台北流行音樂中心表演廳舉行，而「2024亞洲音樂大賞」則作為前哨站，於10月27日至29日在台北三創 CLAPPER STUDIO舉行。TRASH樂團在29日的壓軸表演中，帶來了〈懦弱〉、〈重感情的廢物〉、〈幸福的末班車〉、〈終究還是因為愛〉等新舊金曲，並引發全場大合唱。

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評審團主席楊大正表示，今年的現場演出獎報名數量很高，能入圍已經很不容易。他特別提到，TRASH樂團的表演已經達到了小巨蛋演出的等級，今年確實很難評。

▲評審團主席楊大正（右1）與最佳現場演出獎得主Robot Swing。（圖／必應提供）

此外，亞洲音樂大賞還邀請了來自台灣、香港、泰國和韓國的九組表演嘉賓，包括泰國音樂人Ham Tanid、金曲最佳組合椅子樂團、黃瑋昕、春艷、落日飛車成員黃浩庭 aka SAX MACHINE、香港唱作歌手王嘉儀、韓國樂團CHS、泰國放克樂隊FORD TRIO和去年奪得金音評審團大獎的樂團Mong Tong。他們以不同語言和音樂風格演出，讓樂迷感受到來自不同文化和世代的音樂魅力。