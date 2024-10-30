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展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

近來因為YouTuber家寧被挖出曾參加心靈課程，疑似變得神情怪異一事，掀起各界熱議，而「這群人」展瑞也坦言上過課。不過，對於外界的質疑，展瑞30日再度發聲，認為善惡是個人選擇，並非所有提升課或靈性愛好者都是犯罪份子，也不應該以偏概全去霧化一個產業或圈子。

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

▲家寧在新影片中的狀態引發議論。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

展瑞透露，他上過的課程包含POV願景心理學、九型人格、光冥想、塔羅等，這些都只是他個人的喜好，「而且大家說的三階段那是以前的事情，我根本沒在裡面服務，我也不是上班，也沒有什麼教徒。」展瑞也說，大家若只是客觀不喜歡，那都是個人選擇，「但是你的謾罵整個喜歡學習靈性療癒或身心靈的人這根本不必要。說喜歡身心靈都有病都邪惡，那在攻擊別人的同時你不邪惡嗎？」

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▲▼展榮約董仔、海力分享心靈課程。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R. Bros）

▲展榮約董仔、海力分享心靈課程。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R. Bros）

展瑞認為，每個人都有自己花錢的權利，無論是被推銷買保養品、石頭，或是買法器、鑽石，甚至是買一堆財商金融品的，到處都是銷售，「基本上介紹不一定等於銷售；喜歡關起來1對1的也不等於一定安全；專業的有證照也不等於不需要小心；就像算命或諮商還是其他圈子也都有各種人；利用人心的人不只身心靈課程的人。懂？不懂？」

▲▼展瑞上心靈課二度發聲　曝參加動機。（圖／翻攝自Threads／monday_rays）

▲展瑞發聲。（圖／翻攝自Threads／monday_rays）

【展瑞全文】

善惡是個人選擇
一切是人

我知道劇看多了會嚇到
並非所有提升課或靈性愛好者都是犯罪份子
也並非只有一個地方存在危險性
一個地方出現不好的人多了
也不要以偏概全
去霧化一個產業或圈子
整個世界到處都有壞人與存在危機
不要一竿子打翻很多默默付出
幫助別人的人

我上過的課程包含POV願景心理學、九型人格
光冥想、三階段、人類圖、普羅加斯、打坐禪定冥想、塔羅、卡牌⋯⋯等，對我來說那是我個人喜好、而且大家說的三階段那是以前的事情，我根本沒在裡面服務，我也不是上班，也沒有什麼教徒。

如果我不去謾罵你不喜歡的事情就是等於被洗腦，那你是被誰洗腦有這麼狹隘與平面的看法，你如果客觀不喜歡那是你的選擇ok，但是你的謾罵整個喜歡學習靈性療癒或身心靈的人這根本不必要。

說喜歡身心靈都有病都邪惡，那在攻擊別人的同時你不邪惡嗎？

每個人都有自己花錢的權利
被推銷買保養品買石頭
買法器的買鑽石的
買一堆財商金融品的
到處都是銷售
基本上介紹不一定等於銷售
喜歡關起來1對1的也不等於一定安全
專業的有證照也不等於不需要小心
就像算命或諮商還是其他圈子也都有各種人
利用人心的人不只身心靈課程的人
懂？不懂？

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