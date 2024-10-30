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李多慧「首位韓籍啦啦隊」拿就業金卡！6福利曝：有望拿永久居留證

身分起底3／李多慧人氣紅不讓　3年有望拿台灣永久居留證

▲李多慧去年加盟樂天女孩，今年轉戰小龍女，雖然有負面新聞，但不影響她的人氣。（圖／翻攝自李多慧IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

韓國啦啦隊女神李多慧在台發展一年半，人氣居高不下。今年5月，她宣布在北部定居，還會騎摩托車到處趴趴走，行徑「台」到不行，她更成為首位獲得就業金卡的韓籍啦啦隊員，看得出想深耕台灣市場的決心。

李多慧2023年3月加盟中職「樂天女孩」，以精湛舞蹈實力、獨有的魅力，加上她大學就讀觀光中文系的優勢，讓李多慧可以更進一步與粉絲、觀眾交流，又經常在自媒體宣傳台灣，讓她人氣水漲船高，廣告、代言邀約更是接到手軟，好成績讓其它韓國啦啦隊員難以超越。

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今年李多慧從樂天女孩跳槽小龍女，先是因為清空IG關注惹議，之後又因空降味全龍啦啦隊當「Captain」，導致小龍女隊長鬧雙包、跨行出單曲，見面會售票不如預期，疑似拍廣告耍大牌等一連串負面新聞，但仍不影響李多慧愛台的心，她也十分努力融入本地生活。

身分起底3／李多慧人氣紅不讓　3年有望拿台灣永久居留證

▲會中文的李多慧，除了積極和粉絲溝通，也有不少超台行徑。（圖／翻攝自李多慧IG）

李多慧5月公布定居台灣，沒多久就接下摩托車代言，為了在台灣能夠上路，她特地在韓國考取駕照，之後多次被球迷捕獲騎車上下班，還曾載媽媽逛台灣超市。對車技有信心的她，還放話計畫今年完成台灣環島之旅。

除了深獲廠商青睞，李多慧也吸引愛台形象連政府單位都知道。先前台北市舉辦「台北夜市打牙祭」，找來市長蔣萬安帶李多慧逛南機場夜市，一起品嘗雞肉飯、圓仔湯，以及花生捲冰淇淋等美食；10月她又受邀出席2025新北市萬金石馬拉松記者會，和新北市長侯友宜同台，李多慧坦言要跟政治人物活動很緊張，「但這些政治人物都很親切，滿照顧我的，希望未來有更多機會跟他們合作。」曾在外送廣告嘗試講客家話的她，也成為客家義民嘉年華代言人。

身分起底3／李多慧人氣紅不讓　3年有望拿台灣永久居留證

▲除了廣告代言接不完，李多慧近來還跟蔣萬安市長同台宣傳夜市美食。（圖／翻攝自李多慧IG）

為了多元化在台發展，李多慧以文化藝術類的專業領域向移民署申請就業金卡，除了可享自由轉換工作，入境快速通關，本人及親屬都能加入健保，直系親屬還可來台探親，從停留6個月放寬延長最久1年，李多慧3年後還有機會得到台灣的永久居留證，讓她開心直呼希望長久地在台灣發展。

身分起底3／李多慧人氣紅不讓　3年有望拿台灣永久居留證

▲為了更深度耕耘台灣市場，李多慧取得就業金卡，享有健保外，3年後有機會拿永久居留證。（圖／翻攝自李多慧IG）

而9月剛結束今年最後一場應援的李多慧，近日也在IG發文感性寫下：「在台灣的第二季結束囉，謝謝親愛的粉絲們，至今一直給我滿滿的愛，因為有你們，我每一天都感到超級幸福。」同時她也不忘嘴甜感謝工作夥伴，「還有在球場上一直很照顧我的味全龍球隊和啦啦隊的夥伴們，我能這麼幸福地過每一天，都是因為有你們喔。謝謝你們讓這個賽季變得這麼特別，愛你們喲。」

關於李多慧與經紀人現在的關係，李多慧在台公關公司回應：「多慧有4個PD製作人，都為工作夥伴，多慧為該韓國公司旗下在海外發展的重點藝人，為協助多慧在台灣順利工作與溝通，因此每個行程都會有經紀團隊協助在旁，由於租屋處為同一棟大樓，所以不論是哪位PD跟隨行程，上下班都會一起行動。」

此外，李多慧經紀人被爆曾有過一段婚姻，且和空姐前妻不歡而散一事，公關表示：「感謝大家關心，但經紀人非公眾人物，還請尊重個人隱私。」但並未直接否認爆料。

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