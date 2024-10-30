石英白髮拄拐杖「8月最後身影曝光」！七夕同框演員妻　留燦爛笑容離世

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石英白髮拄拐杖「8月最後身影曝光」！七夕同框演員妻吳玲　留燦爛笑容離世

記者田暐瑋／綜合報導

資深藝人石英曾演出多部八點檔，像是《鳥來伯與十三姨》、《娘家》、《夜市人生》等，是台灣民眾熟知的老戲骨，家屬證實他於27日逝世，享壽82歲，近年來他已無戲劇作品，女兒林千鈺6月時帶父母出門遊玩，他看起來還相當硬朗，8月也曾PO照，沒想到卻是最後身影。

▲石英8月最後身影。（圖／翻攝自石英臉書）

▲石英8月最後身影。（圖／翻攝自石英臉書）

石英的演員女兒林千鈺相當孝順，常帶父母出外踏青，5月時一家人到基隆玩，雖然滿頭白髮拄著拐杖，但氣色仍相當不錯，6月林千鈺也帶爸媽出門用餐，石英同樣也是露出開朗笑容，相隔4個月卻是離世噩耗，8月石英也曾發臉書慶祝父親節與七夕，並和演員妻子吳玲合照：「祝七夕平安健康，謝謝貼心的女兒，方小馨送給二老的情人節禮物媽媽的最愛 “香花”。」

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▲石英8月最後身影。（圖／翻攝自石英臉書）

▲石英和方馨合照。（圖／翻攝自石英臉書）

石英在1942年年日治時代出生，1970年開啟了演藝事業，一直到2021年最後客串台劇《孟婆客棧》，就再也沒有出現在螢光幕上。他曾以電影《芳草碧連天》、《自由門神》2度獲得金馬獎提名；台劇《草地狀元》、《兄弟有緣》獲得金鐘獎提名，只不過都無緣獲得獎項，但他對台灣影視圈仍留下深遠的影響。

▲石英8月最後身影。（圖／翻攝自石英臉書）

▲石英8月最後身影。（圖／翻攝自石英臉書）

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