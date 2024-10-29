美女主播「心靈課程像贖罪券」！　張宇曝背後隱憂：很危險

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」成員家寧最近捲入心靈課程風波，掀起外界關注及討論，就連前主播張宇今（29）日都在IG發文分享自己的看法，指出現代人對心靈課程的依賴，認為這些課程猶如贖罪券，讓人花錢祈求消災延壽，卻未必能帶來真正的心靈成長，「靈魂沒有一個定錨，遭遇苦難時不斷向外尋求解法，很危險喔。」

▲張宇。（圖／翻攝自Instagram／chang_yu_scarlett）

張宇指出，「現代人人多少有點精神病」，這種對心靈課程的追隨，或許源於靈魂缺乏定錨，在遭遇挫折與苦難時，容易向外尋求解決之道，她認為這種心態很危險。張宇表示，真正的修心在於向內尋求，應以平常心面對人生中的困難。

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張宇強調，學會用第三者的眼光、拉高格局來看待自身的挑戰，不僅能讓自己更加客觀，也能對他人的困難產生更多的同情與憐憫，同時也不忘提醒大家，人生中的每個挑戰都該從更高的角度去看待，這樣才能淡化自我所經歷的痛苦。

▲張宇發文談心靈課。（圖／翻攝自Instagram／chang_yu_scarlett）

張宇認為，修行並不一定要走入課程，而是需要縮小自我。她指出，「你的偉大沒這麼偉大，你的難，也變得沒這麼難。」這種自我縮小的過程反而能帶來真正的成長。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。