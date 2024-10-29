韋禮安《披哥4》成團哭了：奔四的男子，還是充滿各種可能性　

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安近來忙於參與大陸節目《披荊斬棘4》，並在日前進行總決賽，韋禮安成功進入前17強成團，這是他出道以來跳脫舒適圈、並給I型人的自己最大的挑戰，他表示：「和大家一起瘋、一起鬧、一起創作、一起為舞台熬夜，每次遇到難題的時候，都有一群人陪伴和支持，我是多麼的幸運。」很開心透過節目結交到不同領域的好朋友，也更加認識自己。

▲韋禮安在《披荊斬棘4》成功進入前17名順利成團。（圖／索尼提供）

他哽咽致謝一路支持他的粉絲以及跟他一起打造舞台的隊員好友們，笑說：「成團都沒有落淚，但演出被肯定實在太感動了。」對於近半年的錄製旅程，韋禮安笑說：「原來一個即將奔四的男子，還是充滿各種可能性。節目教會我的是人不要畫地自限，我們的潛力永遠比自己想像的還要更多。」

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此外，他最近推出全創作單曲〈Too Good〉，是台劇《妮波自由式》的片尾曲，韋禮安根據戲劇主軸，扣緊劇情中對愛、情與慾的探討，以人在微醺氛圍時會更大膽地釋放內心的另一面，會發現內心最深處的渴望，他說：「人會想要不要follow這個渴望呢？〈Too Good〉就是在表達這個感覺is too good，我必須要跟隨我的內心。」

▲韋禮安推出新歌〈Too Good〉。（圖／索尼提供）

他表示，一開始製作〈Too Good〉就是把歌曲想像是一種處於微醺的氛圍，類似他之前的英文專輯《I'm More Sober When I'm Drunk》的感覺，「在微醺的狀態好像可以拋下所有原本在日常生活當中的束縛，反而可以更加忠實地跟隨自己內心的想法。」而他即將展開大陸巡迴演唱會，11月16日從上海起跑，到過年前在兩岸三地有許多演出邀約。