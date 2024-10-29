他首發專輯「天王天后都推薦」！　連蔡振南都出演MV...真實身份曝光

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人潘信維推出首張台語創作專輯《查埔人一首歌》上週五正式發行，獲得眾多歌手如Matzka、icyball 冰球樂團、Energy、血肉果汁機、周佳佑、韋禮安、陳零九、陳大天、賀瓏、麋先生、蔡振南、謝金燕、謝和弦等人的推薦，其中Energy主唱阿弟更讚他是被製作人耽誤的歌手。

▲蔡振南助陣潘信維新歌〈查埔人一首歌〉。（圖／時刻娛樂提供）

專輯主打歌〈查埔人一首歌〉MV邀請三金歌王蔡振南出演，蔡振南表示非常喜歡他的創作，並大讚他的音樂實力，「我非常喜歡阿潘的東西，他的東西寫的歌，可惜之前都被別人唱去，現在難得有自己的專輯，我當然要跳出來。」拍攝當天，潘信維全程到場觀摩，直呼比自己拍MV還緊張，更因此前一晚徹夜難眠，「南哥是我心目中『查埔人』的代表，真的很感謝南哥願意擔任我的MV男主角。」

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蔡振南在MV中飾演計程車司機，為了生活無法與家人一起生活，讓他堅持下去的動力就是唯一的寶貝女兒，蔡振南表示心目中的「查埔人」肩膀要擔得起，直言：「查埔人不可能放得下。」蔡振南說第一次聽到〈查埔人一首歌〉就覺得很像自己，從小流浪打拼事業，到現在可以跟家人一起生活，內心的種種感觸都在歌曲中找到，直誇他從寫詞、寫曲、編曲、製作和唱歌都很厲害。被問到有什麼要叮囑唱片新人潘信維？蔡振南笑說：「他不用我教，他懂得比我多。」

▲蔡振南在MV中飾演計程車司機。（圖／時刻娛樂提供）

〈查埔人一首歌〉的創作靈感來自他身邊的樂手友人，他們為了家庭，不惜賣掉原先二、三十萬的吉他，換成幾千元的吉他，這樣的故事，是許多「查埔人」的經歷。潘信維希望藉此歌曲鼓勵所有在外打拼的查埔人，無論再辛苦也要撐下去。而他從小因為阿公走的早，全家大小事都是由阿嬤一肩扛起，也是「查埔人」代表，「其實我覺得我阿嬤也是查埔人，查埔人這個詞，沒有性別之分，是這個行為非常的查埔人，對我來說是這樣。」