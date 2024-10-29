陸劇男神演千年老妖…古裝脫了！　海報「上半身全空」秀超巨胸肌

記者黃庠棻／台北報導

最新奇幻古裝陸劇《大夢歸離》構建了人妖共存的奇幻世界，將上古妖獸傳說與緊湊的破案情節相結合，讓觀眾彷彿置身於《山海經》的神話中，大荒頂級妖獸侯明昊與神女陳都靈間的愛情糾葛以及缉妖司成員的情誼羈絆，在播出後話題不斷。

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

《大夢歸離》描述貞元年間，白澤令在掌管人與妖兩界的白澤神女身亡後不知所蹤。沒有了白澤令，妖獸在人間作惡多端，導致多起血案的發生。身為百妖之首的「朱厭」化為人形，化名「趙遠舟」（侯明昊飾）主動投誠，與神女「文瀟」（陳都靈飾）、緝妖司領事「卓翼宸」（田嘉瑞飾）、弓箭手「裴思婧」（程瀟飾）、精通醫術的神童「白玖」（林子燁飾）等人組成緝妖司捉妖小隊，將《山海經》中記載的妖獸一一抓獲，在破案過程中，眾人逐漸發現妖獸作惡背後的殘酷真相。

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▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

侯明昊在《護心》、《異人之下》等劇中的演出受到觀眾喜愛，這次在《大夢歸離》裡扮演千年大妖「朱厭」，他透露角色內心和外表的反差是最吸引他的地方，化為人形後的他看似玩世不恭，但內心其實孤寂悲涼且一心求死，人物的極致反差感，可以展現很多表演層次，讓他很想嘗試。

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

熱愛健身的侯明昊，曾被拍到下雨天也要去健身房鍛鍊，在拍攝現場也不時把握空檔運動，這次在《大夢歸離》官方海報中大方秀出精壯胸肌，讓粉絲驚呼簡直太誘人了。角色亦正亦邪，還挑戰黑化造型的他說「對我來說是很新鮮的一次體驗，而且比起時裝，我更喜歡自己的古裝扮相。」

▲侯明昊在《大夢歸離》海報大秀身材。（圖／iQIYI國際站）

劇裡，侯明昊跟飾演緝妖司領事的田嘉瑞一言不合就開打，法器是雨傘的他，必須拿著雨傘展現各種華麗動作戲，力度跟平衡感很難拿捏，只見他吊著鋼絲不停在空中旋轉，被戲稱像是要變身為滾筒洗衣機，但聽到攝影師提議再拍一次，他也立刻調整好狀態，爽快喊著「來吧！」敬業程度令工作人員印象深刻。

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

陳都靈飾演的「文瀟」是個喪失神力的神女，充滿清冷破碎感，她表示自己的角色不是走武力值路線，也不是顏值路線，但是在團隊中起了黏合劑的作用，把所有人都串在一起，並用自己的方式保護身邊的人。

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

劇中，趙遠舟行走四方無所畏懼，但遇見文瀟後竟被輕鬆拿捏，心甘情願地與她簽下血契，守護在她身旁，兩人的眼神拉扯令人心動不已。前幾集中，文瀟腦海裡不斷閃現的記憶片段，也暗示著她跟趙遠舟之間有著更深的羈絆存在。

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

隨著趙遠舟跟文瀟越走越近，令文瀟的青梅竹馬卓翼宸開始吃味，一個是千年大妖，另一個則是緝妖司領事，兩人卻暗中較勁，搶著替文瀟推鞦韆，總慢一步的卓翼宸氣到轉頭就走，三角關係的曖昧氛圍為劇情增添趣味。

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

另外，程瀟扮演的裴思婧也令觀眾眼睛為之一亮，劇中她本是獵妖人，擅長射箭，性格外冷心熱且背負著秘密，造型走俠女酷帥路線，一改之前軟萌形象，跟田嘉瑞聯手對抗黑衣人的橋段，她展現俐落身手，騰空飛起後站到制高點射箭救下隊友，英姿颯爽模樣讓觀眾笑稱，她每一箭都射進我心裡了。奇幻浪漫，劇情充滿反轉的《大夢歸離》正在愛奇藝國際站熱播中。