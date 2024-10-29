ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陸劇男神演千年老妖…古裝脫了！　海報「上半身全空」秀超巨胸肌

記者黃庠棻／台北報導

最新奇幻古裝陸劇《大夢歸離》構建了人妖共存的奇幻世界，將上古妖獸傳說與緊湊的破案情節相結合，讓觀眾彷彿置身於《山海經》的神話中，大荒頂級妖獸侯明昊與神女陳都靈間的愛情糾葛以及缉妖司成員的情誼羈絆，在播出後話題不斷。

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

《大夢歸離》描述貞元年間，白澤令在掌管人與妖兩界的白澤神女身亡後不知所蹤。沒有了白澤令，妖獸在人間作惡多端，導致多起血案的發生。身為百妖之首的「朱厭」化為人形，化名「趙遠舟」（侯明昊飾）主動投誠，與神女「文瀟」（陳都靈飾）、緝妖司領事「卓翼宸」（田嘉瑞飾）、弓箭手「裴思婧」（程瀟飾）、精通醫術的神童「白玖」（林子燁飾）等人組成緝妖司捉妖小隊，將《山海經》中記載的妖獸一一抓獲，在破案過程中，眾人逐漸發現妖獸作惡背後的殘酷真相。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

侯明昊在《護心》、《異人之下》等劇中的演出受到觀眾喜愛，這次在《大夢歸離》裡扮演千年大妖「朱厭」，他透露角色內心和外表的反差是最吸引他的地方，化為人形後的他看似玩世不恭，但內心其實孤寂悲涼且一心求死，人物的極致反差感，可以展現很多表演層次，讓他很想嘗試。

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

熱愛健身的侯明昊，曾被拍到下雨天也要去健身房鍛鍊，在拍攝現場也不時把握空檔運動，這次在《大夢歸離》官方海報中大方秀出精壯胸肌，讓粉絲驚呼簡直太誘人了。角色亦正亦邪，還挑戰黑化造型的他說「對我來說是很新鮮的一次體驗，而且比起時裝，我更喜歡自己的古裝扮相。」

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

▲侯明昊在《大夢歸離》海報大秀身材。（圖／iQIYI國際站）

劇裡，侯明昊跟飾演緝妖司領事的田嘉瑞一言不合就開打，法器是雨傘的他，必須拿著雨傘展現各種華麗動作戲，力度跟平衡感很難拿捏，只見他吊著鋼絲不停在空中旋轉，被戲稱像是要變身為滾筒洗衣機，但聽到攝影師提議再拍一次，他也立刻調整好狀態，爽快喊著「來吧！」敬業程度令工作人員印象深刻。

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

陳都靈飾演的「文瀟」是個喪失神力的神女，充滿清冷破碎感，她表示自己的角色不是走武力值路線，也不是顏值路線，但是在團隊中起了黏合劑的作用，把所有人都串在一起，並用自己的方式保護身邊的人。

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

劇中，趙遠舟行走四方無所畏懼，但遇見文瀟後竟被輕鬆拿捏，心甘情願地與她簽下血契，守護在她身旁，兩人的眼神拉扯令人心動不已。前幾集中，文瀟腦海裡不斷閃現的記憶片段，也暗示著她跟趙遠舟之間有著更深的羈絆存在。

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

隨著趙遠舟跟文瀟越走越近，令文瀟的青梅竹馬卓翼宸開始吃味，一個是千年大妖，另一個則是緝妖司領事，兩人卻暗中較勁，搶著替文瀟推鞦韆，總慢一步的卓翼宸氣到轉頭就走，三角關係的曖昧氛圍為劇情增添趣味。

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

▲《大夢歸離》由侯明昊、陳都靈、田嘉瑞、程瀟主演。（圖／iQIYI國際站）

另外，程瀟扮演的裴思婧也令觀眾眼睛為之一亮，劇中她本是獵妖人，擅長射箭，性格外冷心熱且背負著秘密，造型走俠女酷帥路線，一改之前軟萌形象，跟田嘉瑞聯手對抗黑衣人的橋段，她展現俐落身手，騰空飛起後站到制高點射箭救下隊友，英姿颯爽模樣讓觀眾笑稱，她每一箭都射進我心裡了。奇幻浪漫，劇情充滿反轉的《大夢歸離》正在愛奇藝國際站熱播中。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

家寧疑捲邪教2年時間軸曝光！　百萬YTR揭影片詭異主因「跟Andy有關」

家寧疑捲邪教2年時間軸曝光！　百萬YTR揭影片詭異主因「跟Andy有關」

快訊／蔡瑞雪證實掰了富二代孫麥傑！12字吐情斷 3個月前才爆分手

快訊／蔡瑞雪證實掰了富二代孫麥傑！12字吐情斷 3個月前才爆分手

獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼音檔」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教

獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼音檔」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教

快訊／康芮颱風攪局　五月天花蓮、高雄演唱會不唱了…宣告延期！

快訊／康芮颱風攪局　五月天花蓮、高雄演唱會不唱了…宣告延期！

愛莉莎莎、福爾思庭公開「心靈課洗腦過程」！　背後內幕全說了

愛莉莎莎、福爾思庭公開「心靈課洗腦過程」！　背後內幕全說了

黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！K小姐性侵案確定不起訴　內情曝光

黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！K小姐性侵案確定不起訴　內情曝光

黃牛掰了！YOASOBI明年小巨蛋開唱「採實名抽選制」　票價全公開

黃牛掰了！YOASOBI明年小巨蛋開唱「採實名抽選制」　票價全公開

鄧超、孫儷和路人起爭執！無禮原因曝光　連狗仔都說：這忍不了

鄧超、孫儷和路人起爭執！無禮原因曝光　連狗仔都說：這忍不了

九孔豪華賓士火燒車　「七個字」回應人車現況　天王任賢齊竟助陣

九孔豪華賓士火燒車　「七個字」回應人車現況　天王任賢齊竟助陣

週刊爆馬國畢「躲600萬欠債」缺席汪建民葬禮！兼4職回應了：不如從前

週刊爆馬國畢「躲600萬欠債」缺席汪建民葬禮！兼4職回應了：不如從前

被罵「好像罔腰」鳳梨辣妻不忍了！歐菈0髒字回話電爆 全被截圖

被罵「好像罔腰」鳳梨辣妻不忍了！歐菈0髒字回話電爆 全被截圖

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧疑捲邪教2年時間軸曝光！　百萬YTR揭影片詭異主因「跟Andy有關」

快訊／蔡瑞雪證實掰了富二代孫麥傑！12字吐情斷 3個月前才爆分手

獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼音檔」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教

快訊／康芮颱風攪局　五月天花蓮、高雄演唱會不唱了…宣告延期！

愛莉莎莎、福爾思庭公開「心靈課洗腦過程」！　背後內幕全說了

黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！K小姐性侵案確定不起訴　內情曝光

黃牛掰了！YOASOBI明年小巨蛋開唱「採實名抽選制」　票價全公開

鄧超、孫儷和路人起爭執！無禮原因曝光　連狗仔都說：這忍不了

九孔豪華賓士火燒車　「七個字」回應人車現況　天王任賢齊竟助陣

週刊爆馬國畢「躲600萬欠債」缺席汪建民葬禮！兼4職回應了：不如從前

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大夢歸離, 侯明昊, 陳都靈, 田嘉瑞, 程瀟

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陸劇男神演千年老妖…古裝脫了！　海報「上半身全空」秀超巨胸肌
  2. 蔡瑞雪分手孫麥傑再發聲！　駁豪門夢碎：不要誤會
  3. BL男星KTV「一口氣連唱6小時」　喜圓歌手夢…一到錄音室GG了！
  4. 劉品言出道20年找到敏感帶了！　第一次女女戀獻給《妮波自由式》
  5. 「籃球女神」脫了！解放比基尼 水下被拍超羞畫面：在澳洲很自由
  6. 夏如芝突入院動手術！　張捷陪診曝焦慮：我好擔心
  7. 同行歌手為Jessi喊冤！　還原當晚情況：18歲男粉行為可視為騷擾
  8. 陳明珠脖子長「葡萄串腫塊」證實已開刀！　揭身體最新狀況
  9. 温昇豪演喜劇超犧牲！　偶遇宿敵「屎在滾」邊嗆聲邊夾屁股狂奔
  10. 跟家寧上同課程！他爆「Andy主動推薦」大咖網紅牽線　1年砸15萬畢業

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366