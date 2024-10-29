劉品言出道20年找到敏感帶了！　第一次女女戀獻給《妮波自由式》

記者黃庠棻／台北報導

破台劇尺度天花板的《妮波自由式》今（29）日舉辦上線記者會，主演林思宇、莊凱勛、張書豪、夏騰宏、陸夏、劉品言一同現身，記者會主持人則是由劇中飾演酒吧廚娘GUGU的海裕芬擔綱，七人共舉炫彩香檳，一同解禁完整版《妮波自由式》。

▲《妮波自由式》舉辦上線記者會。（圖／記者周宸亘攝）

《妮波自由式》為了赤裸呈現男女感情裡的矛盾，全片中高達50%的性場面成為本劇最具「突破」的嘗試，每個角色都擁有專屬自己的體位。女主角林思宇（宇宙）坦言自己為了這部戲做了2年的心理準備，幾乎每一場親密戲都會緊張。

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▲《妮波自由式》舉辦上線記者會。（圖／記者周宸亘攝）

林思宇透露印象最深刻的親密戲是一場與AV男優對戲的場景，對方一到現場就專業地展示「百分百起床」狀態，讓她嚇到直呼「沒關係，可以先休息」，雖然劇中男方是一個「雷砲」，但床戲都有做好安全措施，雖然職業是AV男優，但對方私底下是個憨厚又老實的男孩。

▲林思宇有跟AV男優對戲的戲碼。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，出道超過20年的劉品言第一次在影視作品中獻出「女女戀」，在《妮波自由式》與新生代女星陸夏也有不少對手戲，笑說對方根本不敢跟自己直視30秒以上。不過上戲之後，陸夏相當專業地撩妹，曾有不小心摸到劉品言的耳朵，意外觸碰到敏感帶，兩人在現場回想起拍攝情境，都忍不住臉紅了。

▲劉品言、陸夏在劇中有不少親密戲。（圖／記者周宸亘攝）