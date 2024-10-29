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同行歌手ØHENRY為Jessi喊冤！　還原當晚情況：18歲男粉行為可視為騷擾

記者張筱涵／綜合報導

美國歌手ØHENRY近日發文力挺Jessi，並還原當下的情形。他指出Jessi拒絕18歲粉絲合照後，對方不停詢問「為什麼」，結果當天才第一次看見的男子突然就上前打人，他們在事後也有討論怎麼處理：「Jessi完全沒錯。」

▲▼Jessi。（圖／翻攝自Instagram／Jessi、YouTube／JTBC）

▲Jessi。（圖／翻攝自Instagram／Jessi、YouTube／JTBC）

ØHENRY發文指出，他們一行人大約12個人一同到酒吧聚餐後，由於大家分散各地，他們決定站在原地等待眾人集合，這段期間有許多粉絲認出Jessi並要求合照，她也親切地配合。

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不過，Jessi邊照顧醉酒朋友加上夜深也累了，便拒絕18歲粉絲的合照要求，對方卻接連詢問原因，看在ØHENRY眼裡，他認為該名男粉的行為「完全可以被視為騷擾」。

ØHENRY繼續說道，一行人準備離開時，黑衣男突然竄出揮拳揍18歲男粉：「那名我們當晚剛認識的男子突然揮拳打了那名粉絲。我們對這種毫無理由的暴力行為感到震驚和困惑，Jessi 當然也因為這突如其來的事件而感到害怕與不安。我們中沒有人真正認識這位行兇的男子，他的行為讓我們感到不知所措。」

Jessi當下焦急聯絡朋友求助，ØHENRY更說他們後來到附近的餐廳和Jessi朋友見面是為了冷靜下來討論剛剛發生的暴力案：「我們沒有吃東西或喝酒，只是希望處理當晚發生的事情。此時警察出現，要求我們出示證件，而那名粉絲進來後說『不是他們』，於是警察就離開了。」

最後，ØHENRY說：「我以我所愛的一切擔保，她沒有做錯任何事！我當時在場，親眼目睹了整件事。我們那晚才第一次見到那位行兇的男子。她怎麼可能控制一個她甚至不認識的瘋狂成年男子？你們真的該停止散布這種讓她看起來像壞人的說法，這才是真正的操弄。Jessi，保持自信並抬頭面對！」

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