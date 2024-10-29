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《黑白大廚》韓食大師李英淑金錢糾紛！　借1億拖14年「債主死了不認帳」

記者張筱涵／綜合報導

南韓料理競爭節目《黑白大廚：料理階級大戰》中參賽的「韓食大師」李英淑，近日被指控自2010年起欠款韓幣1億韓元（約新台幣240萬元）未償還。對此，李英淑代理人回應稱已部分還款，但未透露具體金額，引發廣泛關注。

▲▼《黑白大廚：料理階級大戰》韓食大師李英淑。（圖／翻攝自Instagram／nakyung0039）

▲韓食大師李英淑。（圖／翻攝自Instagram／nakyung0039）

據《每日新聞》報導，李英淑2010年4月因準備開設地方特色餐廳向香菇協會的會長趙某借款韓幣1億元（約新台幣240萬元），並承諾會用於餐廳場地購置。趙某在2011年7月去世，其子A某在整理父親遺物時發現借據，才知曉此事。

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A某表示，當年曾試圖聯繫李英淑，但對方否認借款，一家人便在2011年對李英淑提起民事訴訟。水原地方法院2012年6月判決李英淑需償還韓幣1億元（約台幣240萬元），並自2011年5月起按年息8.45%計算，之後按年息20%計算，但李英淑以「無力償還」為由，遲遲未履行判決。

A某指出，經法院拍賣李英淑的部分資產，他們拿回了約韓幣4200萬元（約新台幣101萬元），但剩餘債務仍未歸還。A某2018年再次申請債權扣押及追討命令，但迄今尚未收回餘款，據A某估算，目前李英淑連本帶利應償還的金額已超過韓幣3億元（約新台幣720萬元），並對李英淑近期參加《黑白大廚》引發的正面形象提出質疑。

李英淑方面回應此指控，聲稱借款已全數償清，並表示這些言論屬於「惡意誹謗」，考慮採取法律行動。儘管如此，A某強調未還款事實確實存在，對李英淑目前活躍於綜藝節目和演講等活動感到不滿，並認為應該給予其家人交代。

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