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黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！K小姐性侵案確定不起訴　內情曝光

黃子佼遭K小姐控訴性侵，檢方確定不起訴。

圖文／鏡週刊

黃子佼今年4月遭「K小姐」指控曾在2006年以拍藝術照為由性侵得逞，導致她陷入重度憂鬱症4個月，本刊從處分書得知，地檢署除了並未從黃子佼收藏影像中發現符合K小姐所述裸露胸部之相關畫面，且從案發當年到2019年為止，健保署並無查到婦產科及其他就醫紀錄，因此高等檢察署今年10月駁回再議聲請。

K小姐發文指控，還是大學新生時因為上黃子佼節目與其結識，隔年，黃子佼藉舉辦攝影展名義約她到住處拍泳裝照，先是近距離拍攝在沙發上的各種姿勢，接下來要她解開上衣為藝術犧牲，但一脫衣後，黃子佼就直接跨坐到她身上、撥開泳褲性侵得逞，也讓K小姐經此事件後陷入嚴重憂鬱。

查無強拍照　也未就醫

案件進入司法調查後，今年8月即因證據不足，黃子佼獲不起訴處分。但K小姐認為檢察官未盡調查之能事，才找不到自己18年前被拍的露胸照而申請再議，但仍被駁回。處分書指出，檢察官勘驗黃子佼持有的未成年性影像隨身碟檔案中，都未發現符合告訴人所述情境之可疑影像。

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黃子佼被K小姐控告18年前曾對她性侵，今年8月至北檢開庭。

▲黃子佼被K小姐控告18年前曾對她性侵，今年8月至北檢開庭。

且K小姐在偵訊時說法反覆，先說脫掉泳衣後沒多久就被性侵，所以應該沒有先露胸擺拍等情形，又說有可能在手不小心沒有遮的狀況下被拍攝，顯見自己都無法確定究竟有沒有被拍裸露胸部之照片。另外，K小姐說遭性侵後陷入數個月嚴重憂鬱，但檢察官卻從健保署的資料查出，她從2006年至2019年皆無婦產科就診或健保醫療紀錄，因此予以駁回。

此外，當時演藝圈經紀人陳孝志也因收到自稱是K小姐前男友的B男爆料，說自己曾經被K小姐勒索200多萬元，K小姐還要他一起對黃子佼仙人跳，陳孝志將此事告知記者並曝光在媒體上，也遭K小姐提告妨害名譽。

黃子佼（右）在捲入#MeToo事件前，常在社群曬他和孟耿如（左）一家三口照片。（翻攝自黃子佼IG）

▲黃子佼（右）在捲入#MeToo事件前，常在社群曬他和孟耿如（左）一家三口照片。（翻攝自黃子佼IG）

兒少性剝削　年底宣判

但檢察官認為，無法確認陳孝志知道消息來源是假的，且聲請人（K小姐）之私德與公共利益無關，一併予以不起訴處分，陳孝志獲知結果後表示，「當時只是抱著想幫忙K小姐前男友的立場，我也根本不認識她，所以也不知道她為何自己對號入座提告。」

黃子佼（右）遭控性侵，讓恩師張小燕（中）也因而捲入風波。左為炎亞綸。

▲黃子佼（右）遭控性侵，讓恩師張小燕（中）也因而捲入風波。左為炎亞綸。

而黃子佼因無故持有未成年人性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，黃子佼15日至台北地院出席辯論庭，表示拒絕賠償被害人金錢，稱「不是我拍的」，預計年底就會宣判。

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