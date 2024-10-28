NanaQ前任「分手要好聚好散」！　她還原對話感嘆：我好白痴

記者王靖淳／綜合報導

極簡系YouTuber「NanaQ」最近透過IG短片的方式，記錄失戀後的心情變化，日前她才提到，前任曾試探性問她對於分手的看法，今（28）日更在新影片中透露，如今回想起對方稱「好聚好散」實想法，讓她頓時覺得自己當時的回答好白痴。

▲NanaQ分享失戀第八天的心情。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ表示，她與前任尚未分手時，對方曾好奇問她如果分手會如何回應。當時，她提議兩人分別寫下答案再一起公布，以此展現對彼此關係的尊重。然而，在她懷著一絲期待地寫下心裡的答案後，對方卻淡定地抽完一根菸，簡潔地告訴她：「好聚好散。」

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▲NanaQ透露前任要彼此好聚好散。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）



面對分手的可能性，NanaQ透露，她給前任的回答是「沒有那一天」，顯示她對這段感情的無限留戀，也可看出雙方當下截然不同的狀態，這讓NanaQ直言：「我的回答好白痴。」事實上，NanaQ曾提到，自己是看新聞才得知前任早有分手打算以及分手聲明，因此內心感到相當痛苦，同時也感慨表示，「朋友都以為那是我們講好要發的，其實我和你一樣，什麼都不曉得。」