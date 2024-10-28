ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《不熙娣》班底整形「顏面神經失調」！　嘴歪僵笑畫面流出

記者王靖淳／綜合報導

菲比是節目《小姐不熙娣》的班底，最近她大方分享最新的整形經歷，除了表示這次的改造堪稱「菲比8.0」之外，同時也坦言，此次調整比以往都來得更大，甚至還一度顏面神經失調、沒辦法笑。為此，她在節目中嘴歪一邊、露出僵硬笑容的片段內容也隨之曝光。

▲▼菲比。（圖／翻攝自Instagram／phoebe.828）

▲菲比（圖左）是節目《小姐不熙娣》班底。（圖／翻攝自Instagram／phoebe.828）

菲比提到，過去自己的整形大多屬於微調，但這回大幅度的改變卻讓她一度面臨顏面神經失調的困擾。她透露，這次的整形主要針對鼻部進行調整，並向醫生提出希望鼻型能呈現出「貴婦」的效果，因為她相信這樣的鼻型較有招財之意。然而，整形後的恢復過程並不順利。菲比指出，在剛完成手術的時候，她的表情一度僵硬，無法露出自然笑容，甚至出現「牙齒出不來」的情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小姐不熙娣（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲菲比上節目分享整形經歷。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

菲比坦言，受到神經受損的緣故，她在整形後的笑容顯得不對稱，不僅時常感到人中部位疼痛，講話講到一半甚至還會有「被電到」的感覺，讓她相當害怕。為了改善這些不適，她表示自己目前仍在進行嘴巴按摩，希望藉此恢復神經機能。這次經歷讓菲比體會到整形帶來的潛在風險，因此她決定不再進行進一步的手術，「目前為止就是不會再動了。」

▲▼小姐不熙娣（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼菲比透露臉部動刀後一度笑得很僵。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼小姐不熙娣（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

琳妲爆家寧「私下很正常」！　真實互動全被拍

琳妲爆家寧「私下很正常」！　真實互動全被拍

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

琳妲爆家寧「私下很正常」！　真實互動全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小S, 徐熙娣, 小姐不熙娣, 菲比

讀者迴響

最新新聞更多

  1. HYBE內部報告曝光！批其他偶像「醜得嚇人」　議員：態度令人擔憂
  2. 專訪／《SCOOL》李振浩高材生圓星夢　「張鈞甯親自出馬」說服媽
  3. 董仔自爆「2年前上心靈課程」！　哽咽認了：害怕被拋棄
  4. 香港獨有殯葬文化「破地獄」過程揭露！　2男星時隔32年再合作
  5. 5小鮮肉周旋6位50歲單親辣媽　約會到一半…親生老爸出現奪愛了！
  6. 張榕容開衩禮服「秀白皙大腿」橫店奪最佳女演員　一轉身美背全露
  7. 周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字
  8. 台灣也有《黑白大廚》！　曾國城被辦桌美食燒到「親口要求客串」
  9. 陳零九自爆「昔被邀上心靈課程」！　公開背後內幕：我不認同
  10. 李珠珢消失18天「突PO金髮影片」！　網敲碗來台發展…新近況曝光

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366