《不熙娣》班底整形「顏面神經失調」！　嘴歪僵笑畫面流出

記者王靖淳／綜合報導

菲比是節目《小姐不熙娣》的班底，最近她大方分享最新的整形經歷，除了表示這次的改造堪稱「菲比8.0」之外，同時也坦言，此次調整比以往都來得更大，甚至還一度顏面神經失調、沒辦法笑。為此，她在節目中嘴歪一邊、露出僵硬笑容的片段內容也隨之曝光。

▲菲比（圖左）是節目《小姐不熙娣》班底。（圖／翻攝自Instagram／phoebe.828）

菲比提到，過去自己的整形大多屬於微調，但這回大幅度的改變卻讓她一度面臨顏面神經失調的困擾。她透露，這次的整形主要針對鼻部進行調整，並向醫生提出希望鼻型能呈現出「貴婦」的效果，因為她相信這樣的鼻型較有招財之意。然而，整形後的恢復過程並不順利。菲比指出，在剛完成手術的時候，她的表情一度僵硬，無法露出自然笑容，甚至出現「牙齒出不來」的情況。

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▲菲比上節目分享整形經歷。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

菲比坦言，受到神經受損的緣故，她在整形後的笑容顯得不對稱，不僅時常感到人中部位疼痛，講話講到一半甚至還會有「被電到」的感覺，讓她相當害怕。為了改善這些不適，她表示自己目前仍在進行嘴巴按摩，希望藉此恢復神經機能。這次經歷讓菲比體會到整形帶來的潛在風險，因此她決定不再進行進一步的手術，「目前為止就是不會再動了。」

▲▼菲比透露臉部動刀後一度笑得很僵。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）