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香港獨有殯葬文化「破地獄」過程揭露！　2男星時隔32年再合作

記者黃庠棻／台北報導

香港電影《破·地獄》集合香港兩代喜劇泰斗許冠文與黃子華領銜演出，由新銳導演陳茂賢執導，衛特雅、朱栢康、秦沛、金燕玲等實力派演員共同演出，電影聚焦在香港獨有的殯葬文化，不但要超渡亡者，也要超渡撫慰活在世上的人，能釋懷生命中必經的生離死別。

▲《破·地獄》許冠文、黃子華。（圖／華映娛樂提供）

▲《破·地獄》由許冠文、黃子華主演。（圖／華映娛樂提供）

黃子華表示「破地獄」的儀式是香港殯葬文化中獨特的IP，他和許冠文都是被這個主題吸引而加入演出，導演陳茂賢表示因為和自己很親近的外婆過世，讓他開始構思這個故事，說道「讓大家明白生離死別是我們沒有辦法去改變的事，讓大家可以接受及釋懷」，台灣將於12月6日上映。

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▲《破·地獄》許冠文、黃子華。（圖／華映娛樂提供）

▲《破·地獄》由許冠文、黃子華主演。（圖／華映娛樂提供）

《破·地獄》是許冠文與黃子華相隔32年，繼《神探鯊鯊鯊》之後，再度合作演出的作品，這回兩人演出理念不相同的殯葬組合。香港殯葬業是「一文一武」的組合，文的是殯葬的業務，武是做儀式的喃嘸師傅，而「破地獄」則是香港獨特與死者告別的儀式。

黃子華表示破地獄是一種香港特別的文化及表演方式，坦言「我曾經親眼看過幾次破地獄的過程，近距離看到師傅在面前弄劍、噴火，我想不出在其他什麼地方可以見到那麼特別的告別式。而電影只是呈現這個儀式，更以此去探討生死的這件人生大事。」

▲《破·地獄》許冠文、黃子華。（圖／華映娛樂提供）

▲《破·地獄》由許冠文、黃子華主演。（圖／華映娛樂提供）

許冠文則表示自己被電影劇本所感動，尤其是涉及生死的部份，透露「每次去殯儀館和朋友道別，都會有某種啟示，對方離開世俗，理應要報以祝福，對生人而言，應該再重新體會人生，把握新方向。」

而《破·地獄》在公佈演出陣容時，便受到影迷高度觀注。今（28）日公佈國際版海報，由台灣知名設計師方序中設計，可以見到海報上喃嘸師傅舞桃木劍時，火光飛舞，簡單而不失美感與氣勢的設計，展現獨特的美學氛圍，更讓觀眾相當難忘。而電影已獲得東京電影節、夏威夷國際電影節等多個影展青睞邀請，在國際也獲得肯定。

▲《破·地獄》許冠文、黃子華。（圖／華映娛樂提供）

▲《破·地獄》國際版海報公開。（圖／華映娛樂提供）

《破·地獄》故事描述在疫情肆虐、各行業生意蕭條的背景下，婚禮策劃師魏道生（黃子華飾）被迫改行成為一名喪禮經紀人。起初因理念不合，與喃嘸師傅文哥（許冠文飾）產生許多衝突，因面對一位特殊的逝者、文哥的出手相助，他也親歷文哥與女兒文玥（衛詩雅飾）相處的點點滴滴，也慢慢改變了道生對於職業及生活的態度。

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