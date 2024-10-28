董仔自爆「2年前上心靈課程」！　哽咽認了：害怕被拋棄

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧最近在個人YouTube頻道上傳新影片，不少網友看完後除了直呼超毛，同時也談論她曾上過心靈課程一事，掀起不小關注。為此，網紅這群人成員董仔日前曾坦言，在2022年上過類似課程，過往在節目中談論此事、一度哽咽的片段也遭挖出。

▲董仔在節目中坦言自己害怕被拋棄。（圖／翻攝自YouTube／全明星辯論會）

董仔去年在節目《全明星辯論會》中擔任「我的小孩想成為流量網紅，該不該支持？」問題的正方，她認為應該支持，並進一步以自身經歷為例，探討成為網紅的內在動力。董仔坦言，自己在2022年曾參加身心靈課程，發現自己在踏上網紅之路前，背後其實暗藏著「害怕被拋棄」的情感因素。

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▲董仔透露曾上過身心靈課程。（圖／翻攝自YouTube／全明星辯論會）

董仔哽咽表示，「害怕被拋棄」的潛意識情感影響她的職業選擇，使她渴望被認可和被愛，而這種想被看見的需求，也驅動她在網紅事業中不斷努力。她進一步說道：「我們每個人的潛意識，都會反映在我們現在做的事情。」董仔坦率分享自己過去害怕被忽視的情感，認為這種情感促使她積極表現，讓自己被更多人認識、喜愛，甚至產生成為網紅的職業理想。