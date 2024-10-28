ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

董仔自爆「2年前上心靈課程」！　哽咽認了：害怕被拋棄

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧最近在個人YouTube頻道上傳新影片，不少網友看完後除了直呼超毛，同時也談論她曾上過心靈課程一事，掀起不小關注。為此，網紅這群人成員董仔日前曾坦言，在2022年上過類似課程，過往在節目中談論此事、一度哽咽的片段也遭挖出。

▲▼董仔。（圖／翻攝自YouTube／全明星辯論會）

▲董仔在節目中坦言自己害怕被拋棄。（圖／翻攝自YouTube／全明星辯論會）

董仔去年在節目《全明星辯論會》中擔任「我的小孩想成為流量網紅，該不該支持？」問題的正方，她認為應該支持，並進一步以自身經歷為例，探討成為網紅的內在動力。董仔坦言，自己在2022年曾參加身心靈課程，發現自己在踏上網紅之路前，背後其實暗藏著「害怕被拋棄」的情感因素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼董仔。（圖／翻攝自YouTube／全明星辯論會）

▲董仔透露曾上過身心靈課程。（圖／翻攝自YouTube／全明星辯論會）

董仔哽咽表示，「害怕被拋棄」的潛意識情感影響她的職業選擇，使她渴望被認可和被愛，而這種想被看見的需求，也驅動她在網紅事業中不斷努力。她進一步說道：「我們每個人的潛意識，都會反映在我們現在做的事情。」董仔坦率分享自己過去害怕被忽視的情感，認為這種情感促使她積極表現，讓自己被更多人認識、喜愛，甚至產生成為網紅的職業理想。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

推薦閱讀

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

琳妲爆家寧「私下很正常」！　真實互動全被拍

琳妲爆家寧「私下很正常」！　真實互動全被拍

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

琳妲爆家寧「私下很正常」！　真實互動全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

董仔, 這群人, YouTuber, 網紅, 家寧, 眾量級, 這群人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. HYBE內部報告曝光！批其他偶像「醜得嚇人」　議員：態度令人擔憂
  2. 專訪／《SCOOL》李振浩高材生圓星夢　「張鈞甯親自出馬」說服媽
  3. 董仔自爆「2年前上心靈課程」！　哽咽認了：害怕被拋棄
  4. 香港獨有殯葬文化「破地獄」過程揭露！　2男星時隔32年再合作
  5. 5小鮮肉周旋6位50歲單親辣媽　約會到一半…親生老爸出現奪愛了！
  6. 張榕容開衩禮服「秀白皙大腿」橫店奪最佳女演員　一轉身美背全露
  7. 周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字
  8. 台灣也有《黑白大廚》！　曾國城被辦桌美食燒到「親口要求客串」
  9. 陳零九自爆「昔被邀上心靈課程」！　公開背後內幕：我不認同
  10. 李珠珢消失18天「突PO金髮影片」！　網敲碗來台發展…新近況曝光

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366