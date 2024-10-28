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張榕容開衩禮服「秀白皙大腿」橫店奪最佳女演員　一轉身美背全露

記者黃庠棻／台北報導

女星張榕容昨（27）日受邀出席橫店影視節暨第十屆「文榮獎」頒獎典禮，並憑藉電影《重生》中極具感染力的演技，榮獲「最佳青年電影女演員」。

▲張榕容。（圖／橫店影視節文榮獎）

▲張榕容受邀出席橫店影視節。（圖／橫店影視節文榮獎提供）

張榕容受邀出席一年一度的橫店影視節暨第十屆「文榮獎」頒獎典禮，紅毯上她穿著一襲閃亮黑色禮服，削肩設計和優雅剪裁，顯現好身材。當宣布她奪下「最佳青年電影女演員」時，張榕容神情感動，眼中閃爍著激動的淚光表示「好開心，謝謝大家！謝謝文榮獎、謝謝橫店、謝謝各為評審。我是演員張榕容，我真的非常激動。」

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▲張榕容。（圖／橫店影視節文榮獎）

▲張榕容獲得「最佳青年電影女演員」。（圖／橫店影視節文榮獎提供）

不僅如此，張榕容更在得獎時說道「謝謝《重生》劇組台前幕後的所有的創作者、謝謝導演馬浴柯、謝謝我的家人，他們是我最強大的後盾，讓我可以心無旁鶩的專心塑造我的所有角色，做好一名演員應該要有的工作。特別謝謝我最好的導演、我的恩師陳凱歌導演。」

▲張榕容。（圖／凱渥提供）

▲張榕容獲得「最佳青年電影女演員」。（圖／凱渥提供）

談到恩師陳凱歌導演，張榕容透露在《妖貓傳》的發布會時，對方寫了一封信給她，坦言「那句話我一直記得非常清楚，『演員是一條充滿荊棘的道路，好演員更不好走。』但是導演，我想跟您說，這條路我走得甘之如飴，就像吃甘蔗一樣，越吃越甜。我會繼續當一名可以讓觀眾共情，以及充滿說服力的演員，謝謝大家。」

▲張榕容。（圖／凱渥提供）

▲張榕容獲得「最佳青年電影女演員」。（圖／凱渥提供）

此外，張榕容在演藝事業上表現亮眼，今年剛憑藉電影《鬼才之道》入圍第61屆金馬獎「最佳女配角」，這也是她第四次帶著作品受到金馬獎提名。這個月也宣布她主演影集《整形過後》舉行開鏡儀式，挑戰飾演整形外科醫生，讓影迷們非常期待。這也是温昇豪首次擔任監製的作品。

▲張榕容。（圖／凱渥提供）

▲張榕容獲得「最佳青年電影女演員」。（圖／凱渥提供）

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