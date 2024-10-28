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家寧上心靈課程…話題滲入演藝圈　唐從聖認了「有接觸」真相笑翻

記者黃庠棻／台北報導

李國修紀念作品《莎姆雷特》經典版12月起將盛大巡演全台北中南劇院，將由曾國城、唐從聖、鍾欣凌、朱德剛、陳大天、吳怡霈、亮哲、阿喜、蕭東意等超狂陣容合體演出，劇迷們紛紛直呼沒想到還能看到這種組合，真的是經典中的經典。

▲《莎姆雷特》唐從聖、蕭東意。（圖／寬宏提供）

▲《莎姆雷特》唐從聖、蕭東意接受媒體訪問。（圖／寬宏提供）

距離演出倒數一個多月，近期演員們都在緊鑼密鼓的排練，今（28）日唐從聖與蕭東意合體接受媒體訪問，唐從聖表示上週自己才剛結束一齣戲的演出，坦言「其實這次要接這齣戲真的很糾結，去年我接了6部，今年接7部都是台灣經典的劇，但因為一直沒機會和國修老師合作，想圓人生拼圖最後一塊。」

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▲《莎姆雷特》唐從聖、蕭東意。（圖／寬宏提供）

▲《莎姆雷特》唐從聖接受媒體訪問。（圖／寬宏提供）

面對近期熱話題「心靈課程」，前情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧的女方家寧因為接受心靈課程，狀態受到網友熱議，唐從聖被問及是否有接觸過心靈課程時，也發揮喜劇演員的態度說道「沒接觸過，但有接觸到（鍾）欣凌，歡迎大家來看《莎姆雷特》舒壓。」高EQ回應的同時又一次宣傳了戲劇。

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

▲家寧參與心靈課程成為網友熱議話題。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

而演員蕭東意這次首次參與《莎姆雷特》的演出，排練到現在表示自己在劇中每次出場都非常瘋狂，但這同時也是最困難的地方，尤其加上這次演員陣容如此堅強，坦言自己很擔心跟不上，整體而言心理壓力非常大，但同時也很興奮和期待。

▲《莎姆雷特》唐從聖、蕭東意。（圖／寬宏提供）

▲《莎姆雷特》蕭東意接受媒體訪問。（圖／寬宏提供）

蕭東意更特別提到「除了角色詮釋的難度之外，我沒想到第一場和莎姆雷特「鬥劍」的戲也是一大難關，拿到演出所使用的劍時我被那個沉甸甸的重量嚇到了，揮砍幾下就覺得手酸，對體力和肌力是一大考驗。」唐從聖在一旁補充「東意的角色太好笑太有爆發力了，他真的是一顆不定時炸彈！」

▲《莎姆雷特》唐從聖、蕭東意。（圖／寬宏提供）

▲《莎姆雷特》唐從聖、蕭東意接受媒體訪問。（圖／寬宏提供）

《莎姆雷特》在1992年由李國修老師以莎士比亞的經典悲劇《哈姆雷特》作為創作改編題材，這也是屏風表演班的創作作品中，唯一與莎士比亞有關的劇作。演出至今超過30年，這次陣容演員中曾國城、鍾欣凌、朱德剛三人更是睽違10年再度合體飆戲。經典版將於12月7、8日在臺中歌劇院大劇院、2024年12月26到29日在國家戲劇院以及2025年1月4日在高雄衛武營歌劇院盛大巡迴。

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唐從聖, 家寧, 莎姆雷特, 蕭東意

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