米可白凍卵「只取出8顆」認了12月再挑戰！　甜讚男友孫綻2優點

記者黃庠棻／台北報導

女星米可白去年奪下金鐘最佳女配角獎，平時會透過社群記錄生活的她，近日罕見發文透露自己在表演上的內心掙扎，同時也坦言，自從去年獲得演技上的肯定後，對於獲得讚美或鼓勵會有點自我懷疑。今（28）日她大動作宣布加入民視，穿著一襲藍白色洋裝現身。

▲米可白加入民視。（圖／民視提供）

米可白今（28）日大動作宣布加入民視八點檔，也順勢加盟鳳凰藝能，透露在新的作品中會飾演一位歌手，當初看到劇本就覺得很有挑戰性，直呼「最難應該是唱歌」，訪問過程中被提起過去錄製《康熙來了》音色受到關注，她也笑說其實從小家人都叫她不要唱歌。

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▲米可白加入民視。（圖／民視提供）

而米可白與孫綻在今年2月傳出緋聞，直到8月底才正式公開認愛，目前兩人穩定交往已有1年時間，小倆口戀情受到各界的祝福。她也在10月的時候開始了凍卵療程，目前取了8顆卵子，透露原本以為打針的疼痛程度還可以忍受，卻發現到了後期針頭越來越粗，讓她後來只能到診所求救。

▲米可白加入民視。（圖／民視提供）

所幸孫綻還算是個神隊友，米可白大方放閃，表示在取卵過程中曾有情緒低落的時候，男友有送雞湯給她補身，也有聽過她唱歌大讚「聲音很甜美」，雖然對於戀情沒有過多透露，但仍列舉出2大優點，洋溢幸福的甜蜜微笑。

▲米可白加入民視。（圖／民視提供）

此外，米可白在10月進行第一次凍卵，只取出8顆卵子，醫生認為不夠，所以將會在12月再進行一次療程，被問到何時準備懷孕時，她則表示男友孫綻一直都有這個計畫，但目前她希望以工作為主，以拍完一檔八點檔的時間算起，大概一年之後才會討論。