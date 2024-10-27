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林慶台通過「真獵人試驗」七大關卡！　馬志翔笑喊：比較喜歡火影忍者

記者蕭采薇／高雄報導

電影《獵人兄弟》由馬志翔、林慶台、洪金輝、許靈勻、巫惠玲和導演蘇弘恩，以原住民的山林文化為背景。恰巧搭上近來速食店熱賣的《獵人》卡包議題，不過林慶台其實是從小就向外公學習打獵技巧的「真獵人」，當時還得通過外公的「獵人試驗」，得歷經七大關卡。

▲《獵人兄弟》馬志翔、林慶台、洪金輝、許靈勻、巫惠玲。（圖／高雄電影節提供）

▲《獵人兄弟》馬志翔、林慶台飾演獵人父子。（圖／高雄電影節提供）

林慶台透露，不僅要向外公學習打鬥技巧、放陷阱，還得在有限的資源下於山林求生，以後於後來當兵時，隊上只有他一個原住民，林慶台笑說：「我一個人可以打10個平地人」。在片中飾演獵人的馬志翔，被問到是否有收到麥當勞的「獵人卡包」，他笑說：「我比較喜歡火影忍者，不然咒術迴戰！」

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林慶台說，在族人以往的觀念，不會打獵的「不能稱作男人」。至於有甚麼禁忌？林慶台表示：「我覺得那倫理和規範一定要放在心裡，有很多孝敬他們的方法，我們會帶一些酒和吃的東西，半公里灑一次，這動作一定要做。還有你不能開路，因為有動物在生活，其實山豬都會知道那些樹木被折斷。」

▲《獵人兄弟》馬志翔、林慶台、洪金輝、許靈勻、巫惠玲。（圖／高雄電影節提供）

▲《獵人兄弟》（左起）馬志翔、巫惠玲、林慶台、導演蘇弘恩、洪金輝、許靈勻。（圖／高雄電影節提供）

另外，談到了日前有原住民在山上打獵，卻開槍誤殺同伴的憾事，林慶台坦言，誤殺從過去到現在都一定有，但要避免這種事情不太容易：「之前有三個堂兄弟，有人踩到陷阱掉到懸崖去，這種事情應要歸咎放陷阱的人，站在人道來講，我們都會很傷心，但在立法上沒有觸及法律。」

▲《獵人兄弟》馬志翔、林慶台、洪金輝、許靈勻、巫惠玲。（圖／高雄電影節提供）

▲《獵人兄弟》洪金輝。（圖／高雄電影節提供）

他也語重心長地直說：「我們每個人的心都都是一視同仁，發生這樣的事情，我們沒有理由去責怪。」一旁馬志翔也補充表示：「我覺得原住民發生這樣的誤發事件，不能用現代的方式去理解它，很難做定論，不要用現代的觀念去理解它，很難去下定論。」

▲《獵人兄弟》馬志翔、林慶台、洪金輝、許靈勻、巫惠玲。（圖／高雄電影節提供）

▲《獵人兄弟》林慶台分享原住民的山林和打獵文化。（圖／高雄電影節提供）

以《哈勇家》拿下北影新人的洪金輝表示，自己是半個獵人，非常開心有機會可以參與《獵人兄弟》：「我本來要演《賽德克巴萊》，但長官不讓我去。」錯失機會令他扼腕至今。洪金輝說，這次電影裡的故事就是原住民的縮影，「我以為我會演哥哥，沒想到是演舅舅，但能遇到《賽德克巴萊》的主演群，非常開心，」

▲《獵人兄弟》馬志翔、林慶台、洪金輝、許靈勻、巫惠玲。（圖／高雄電影節提供）

▲《獵人兄弟》巫惠玲說到拍攝時的心情，依然會哽咽。（圖／高雄電影節提供）

巫惠玲在片中演出母親，她坦言角色要非常溫柔堅毅：「我好像沒有一場戲都在哭，每場戲哭的強度哭的強度都不一樣，導演每次都要求我這樣，要很傷心但不能掉眼淚。」另外，她有大量的族語台詞，每天晚上都要提早起來背台詞，「那是我人生中最黑暗的時候」。

▲《獵人兄弟》馬志翔、林慶台、洪金輝、許靈勻、巫惠玲。（圖／高雄電影節提供）

▲許靈勻是《獵人兄弟》唯一的漢人。（圖／高雄電影節提供）

許靈勻是片中唯一的漢人，演出哥哥徐詣帆的太太，她坦言自己最困難的地方，除了必須在部落裡尋求自我認同及價值感，就是要挺著1.5公斤的肚子演戲，相當辛苦。電影《獵人兄弟》預計將於明年春季在台上映。

 

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