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蔡振南演活黑道大哥「勇桑」在高鐵站被包圍！　他喊：我不是角頭

記者蕭采薇／高雄報導

電影《金盆洗手》主演蔡振南27日南下高雄電影節，與現場觀眾見面，他形容來高雄像是「走灶咖」，因為拍戲時常來，南部朋友很多，覺得南台灣很親切。他在《角頭－大橋頭》飾演「頂庄」角頭老大勇桑，受到許多觀眾喜愛，在高鐵還遇到粉絲上前合照，但他自稱「我不像角頭，我像魯蛇。」

▲《金盆洗手》主演蔡振南、製作人黃桂慧。（圖／高雄電影節提供）

▲蔡振南在《金盆洗手》飾演退休警察「南哥」。（圖／高雄電影節提供）

蔡振南在《金盆洗手》飾演退休警察「南哥」，與喜翔飾演的小偷「老廖」有精彩對手戲，他覺得飾演小偷較有挑戰性，「如果要演小偷或警察，我會選警察，小偷眉角比較多，警察就秉公辦理。別人好像設定我演警察比較多，我大多都是演流氓、角頭老大或警察，演了好多角色，但從沒人叫我演小偷，有機會我可以揣摩看看。」

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▲《金盆洗手》主演蔡振南、製作人黃桂慧。（圖／高雄電影節提供）

▲《金盆洗手》主演蔡振南、製作人黃桂慧。（圖／高雄電影節提供）

不過他透露最想挑戰的角色是目前正在拍攝的拳擊手角色，為此他受訓兩個月，另外他也想挑戰演「遊民」，分享自己會去萬華跟遊民聊天，「我有個廣播節目，會找遊民來受訪，他們會分享心路歷程，我比較好奇他們的心態和環境，有些遊民會去做臨時工，一天領八百元，他們會買東西給別人吃，如果明天沒班，會換別人，他們遊民的感情都很好，我發現有些有錢人也當遊民，因為他們太孤單了」。

▲《金盆洗手》主演蔡振南、製作人黃桂慧。（圖／高雄電影節提供）

▲《金盆洗手》主演蔡振南、製作人黃桂慧。（圖／高雄電影節提供）

蔡振南表示自己喜歡體驗不同的生活，也透過實際體驗獲得創作靈感，特別對弱勢族群的生活感到好奇，更曾揣摩視障朋友過馬路，「我住木柵時有次要過馬路，那裡沒有導盲磚，我把眼睛矇起來，拿一枝拐杖，過了好久都過不去，我當下覺得一定要過，但真的很恐怖，我會去感受他們的心情。」

▲《金盆洗手》主演蔡振南、製作人黃桂慧。（圖／高雄電影節提供）

▲蔡振南在《金盆洗手》與李千娜再度合演父女。（圖／高雄電影節提供）

這次與李千娜再度合演父女，蔡振南說，李千娜很常演他女兒，戲外都叫他「阿爸」，笑說「我女兒一大堆，老婆也一大堆。」李千娜最近喜獲麟兒，但蔡振南還沒機會去看她，不過有收到對方送來的喜餅，也很恭喜她找到一個好歸宿，大讚李千娜先生黃尚禾很不錯，「他是很好的演員，我很看好他。」

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