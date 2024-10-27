粉絲看到他們哭出來！Ozone嚇歪：還好嗎？　寵粉一路簽到打烊

記者吳睿慈／台北報導

人氣男團Ozone由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，出道兩周年當天發行首張專輯《New Moon》，27日在台北舉辦簽唱會，他們以帥氣全白造型登場，唱跳〈一起看月彎彎〉，只要歌詞唱到「假如一起看月彎彎，你會愛我嗎？」粉絲都以超大音量回「會」，雙向互動讓全場氣氛嗨如演唱會！現場進行慶功儀式，讓哲言重現〈一起看月彎彎〉MV中的帥氣弓箭手模樣來射破月亮氣球，MV中的弓箭直送到簽唱會現場，哲言在成員簇擁下帥氣拉弓，全場尖叫聲不斷。

▲Ozone在台北舉辦簽唱會。（圖／索尼音樂提供）



Ozone行程馬不停蹄，9月發行首張專輯《New Moon》，更前進高雄和台中舉辦簽唱會，即使天氣悶熱，粉絲依然把現場擠得水洩不通，見到偶像現身，台下尖叫聲不絕於耳，在進行簽名環節時，Ozone全力滿足粉絲需求，讓粉絲們心滿意足。其中更有十多位粉絲因為可以見到偶像，太開心、太激動，一上台就開始哭，眼淚直直落，起初Ozone被嚇得直問：「還好嗎？」得知粉絲是喜極而泣，他們才放下心中大石。

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▲Ozone有很多學生、上班族粉絲，他們為粉絲加油打氣。（圖／索尼音樂提供）



現場有很多學生、上班族，還有護理師粉絲都請Ozone為他們的學業和工作應援，Ozone全力給予正能量，表示：「平時都是O.A.O.們在台下幫我們加油，給我們力量，現在我們能在簽名的時候對他們說一聲『加油，一起努力』，真的太好了。」

▲Ozone不畏手腕酸疼，一路簽名到百貨公司打烊。（圖／索尼音樂提供）



台北的簽唱會上，Ozone最後演唱由哲言創作的〈愛準備要醒過來〉送給台下的粉絲，帶動全場大合唱，也展開馬拉松式的簽名，他們誓言不畏手腕酸疼，一路簽名到百貨公司打烊。Ozone擁有高人氣，他們首張專輯《New Moon》發行短短六週，於KKBOX平台中的總聆聽次數即突破913萬次，成績相當亮眼。為回饋粉絲們的熱情支持，KKBOX將於11月推出Ozone主題面板以及粉絲應援車，讓O.A.O.們更近距離地感受Ozone的魅力，一同為Ozone應援。