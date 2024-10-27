越南旅行被發現台灣人！　店員找她大聊許光漢…吳宇舒揭當地變了

記者陳芊秀／綜合報導

許光漢紅到越南！美女主播吳宇舒趁著工作空檔到越南旅行，沒想到被當地店員發現是台灣人後，對方與她聊起男星許光漢，她的一連串經歷也掀起熱烈迴響。

▲吳宇舒北越旅行，當地店員與她大聊許光漢。（圖／翻攝自IG／吳宇舒）

吳宇舒近日分享了北越的旅行經歷，這是她第二次自由行來到北越，發現「物價明顯變貴了，觀光客更多，到處都是西方人」。她更提到，當地每家店員多多少少會說英文，甚至自學中文，「發現我來自台灣，就一直跟我大聊許光漢」。而許光漢從未到過越南，但是因串流平台播出戲劇《想見你》引發追劇轟動，當地粉絲封男神為「理想男友」，掀起許光漢旋風。

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▲許光漢《想見你》紅到越南。（圖／翻攝自IG／許光漢）

此外，吳宇舒到越南首都河內，發現交通情況比上次更糟糕。「乍看街景就像30年前的台灣，機車多到不行，人行道不是板凳矮桌，就是停滿機車」，她描述道。過馬路時，由於沒有紅綠燈，為此感到相當困惑與不安。

▲吳宇舒到河內，目睹交通混亂。（圖／翻攝自IG／吳宇舒）

吳宇舒還提到著名的火車街，「這次去鐵軌沿途都變成閃亮亮的咖啡啤酒小店」，然而警察卻在路口攔阻遊客進入。儘管如此，到了晚上警察離開後，店家仍會在入口拉客，令她感到既驚訝又無奈。最終，她選擇早早回飯店，從頂樓觀賞底下的混亂景象，享受片刻的放鬆。

▲吳宇舒去火車街都是咖啡啤酒小店。（圖／翻攝自IG／吳宇舒）

有網友笑回吳宇舒「我以為吳主播會說：我紅的時候，許光漢都還不知道在哪裡呢」。同時不少有相同旅行經驗的網友回應，「是的我也出差河內過，感受一樣，可以坐市區觀光巴士(有耳機中文解說)一圈導覽法式建築」、「我也才剛火車街回來，白天店家的人會在路口帶你進去啊，不用等到晚上，只要你跟他說要進去喝咖啡，他就帶你進去了喔」、「這禮拜剛從北越回來，交通真的讓人大開眼界，下龍灣、陸龍灣真的很漂亮」。