JPOP的初戀w-inds.來了！3千人擠爆TICC　老粉：哭到鼻涕黏在衣服上

記者吳睿慈／台北報導

日本唱跳團體w-inds.成軍23年，他們繼去年巡演「Beyond」來到台灣，連續2年帶著與歌迷的約定再度訪台，這次演唱會Nostalgia全是老歌，從第一首〈Feel The Fate〉開場就讓3千歌迷噴淚，台下有粉絲直呼「哭到鼻涕黏在衣服上」，全場陷入回憶漩渦之中。

▲w-inds.於26日在台開唱。（圖 / COME ON JKSS提供）



w-inds.於26日在台北國際會議中心開唱，祭出豪華雙層舞台，他們穿著閃亮的白色服裝亮麗現身，一連帶來出道初期的歌曲〈Feel The Fate〉、〈Endless Moment〉、〈Paradox〉，全場歌迷揮著螢光棒，齊搭上時光機回到2001年。

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千葉涼平、橘慶太被台灣歌迷的熱情感染，兩人感嘆著「好厲害」，隨後用中文打招呼「大家嗨嗎」，展現100分親和力，涼平直呼：「一登場就感受到大家的熱情，真的太厲害了。」回顧出道23年，橘慶太感性表示「想起有很多回憶，開心也好、難過也好，或許有很多人會突然大笑大哭，但大家一起跟我們嗨到最後吧」。

▲▼w-inds.歌單全是經典舊歌。（圖 / COME ON JKSS提供）



w-inds.陪伴粉絲走過23年，台灣不少JPOP歌迷都愛他們，被封為「初戀團」，兩人昨日受訪時才得知該封號，台下給予超大的歡呼，千葉涼平、橘慶太才認證自己果然是大家的初戀，橘慶太笑喊「昨天聽說我們是大家的初戀是吧，那今天大家有回想起自己的初戀了嗎？」果然第一排就有歌迷舉著「w-inds.是我們的初戀」，涼平驚喜表示「哇，是真的！」

▲w-inds.認證自己是「初戀團」，全場粉絲都很嗨。（圖 / COME ON JKSS提供）



兩人承諾「我們希望每年都能來」，相約24週年、25週年，盼望歌迷等著他們回來，只是演唱會來到尾聲，粉絲都捨不得，橘慶太不忘虧大家「初戀情人要回家的反應是嗎」，他們稱讚歌迷「日文都很好」，橘慶太幽默說：「啊，因為是初戀對嗎，所以大家都很努力地學日文了。」相約再度來台。