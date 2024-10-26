直擊／田馥甄冒雨仙氣開唱　「一出場就2度拐到腳」險滑倒全場嚇呆

記者蔡琛儀／台東報導

「池上秋收稻穗藝術節」今年邁入第16屆，由金曲歌后田馥甄、金曲台語歌王許富凱將在今、明兩天於池上天堂路開唱，不過今天下午天公不作美，演出前開始下起滂沱大雨，田馥甄出場時，還兩度差點跌倒，讓全場觀眾都替她捏一把冷汗，田馥甄自己也傻眼大笑，事後自虧：「走出來的第一步，步步驚險，走出來整個歪腰，但看到你們心很安定。」

▲田馥甄今起在池上開唱。（圖／台灣好提供）

田馥甄今天撐著透明傘、身穿水墨風連身薄紗長裙冒雨開唱，開場帶來〈現在是什麼時辰了〉，不過她在念歌曲中的口白時竟意外忘詞，因此還俏皮將口白自己改成「現在是忘詞的時辰」。緊接著又帶來〈烏托邦〉、〈LOVE!〉、〈花花世界〉、〈靈魂伴侶〉、〈懸日〉、〈愛著愛著就永遠〉、〈乘著無人光影的遠行〉等歌曲，雖然雨勢未減，但搭配背後金黃稻田和雲霧繚繞的山脈，景色相當優美，還不時唱一唱轉過身去欣賞背後的美景。

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她表示，自己很喜歡大自然，知道要來池上演出很期待，「看來大自然也蠻喜歡我的喔。」不過這次演出前，因潭美颱風相當逼近台灣，讓田馥甄坦言本來很擔心演出取消，「很怕會不會不小心，又有取消演出的狀況，因為這是我近期的陰影。」

▲田馥甄一度擔心演出取消。（圖／台灣好提供）

不過田馥甄說，後來收到好友Selina傳給她兒子小腰果穿上雨衣的萌照，代表已經做好萬全準備要去支持她的演出，「原來真正愛你的人都會為你做好準備。」而田爸田媽今天也來到現場，由於田媽是出了名的許富凱鐵粉，讓田馥甄笑虧：「我媽是為了許富凱。」還打趣問台上的水是不是許富凱喝過的，是的話要幫媽媽帶走。最後田馥甄和許富凱再一起合唱《純情青春夢〉，為演出劃下美好句點。