三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

記者潘慧中／綜合報導

AV女優三上悠亞2023年引退後，仍不時會和粉絲分享生活點滴。繼日前在社群網站上傳一系列來台吃阜杭豆漿的親民照，她25日加碼PO出朝聖龍山寺的側拍照，至今已吸引6.5萬人按讚！

▲▼三上悠亞朝聖龍山寺。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



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照片中，可以看到三上悠亞放下一頭及胸長髮，穿上杏色短袖薄針織衫，貼身布料完美包覆出渾圓胸型，側身解放D型曲線。她下半身穿著豹紋迷你裙，襯托出鉛筆腿，即使搭配白襪和平底運動鞋，也絲毫不影響整體比例。

▲三上悠亞在廟內拍照。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



三上悠亞在龍山寺的廟門、香爐前和大殿外拍照之外，稍晚穿上外套後，她似乎還體驗了拍大頭貼，並在路邊取景留下美麗身影，「在台灣的回憶」，玩得不亦樂乎。

▲三上悠亞在台灣玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



事實上，三上悠亞曾表示本來就打算在30歲引退，因此2023年宣布離開成人界後，並沒有遺憾也不會後悔。這幾年來，她已自行成立公司，一步步實現夢想，「還在現役的時候很辛苦，我會盡量把辛苦一面藏起來，只展現正面、樂觀的面貌給粉絲看。」